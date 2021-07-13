تسريب يوضح أجهزة Galaxy Unpacked من سامسونج

دبي - يزن راشد - تستعد شركة سامسونج لعقد حدث Galaxy Unpacked القادم بعد شهر واحد من الآن في 11 أغسطس، حيث قد تعلن عن جهازين Galaxy قابلين للطي وجهاز Galaxy FE جديد وساعتي Galaxy جديدتين، وحتى سماعات Galaxy Buds لاسلكية جديدة.

ولكن بفضل سلسلة تغريدات من المسرب الشهير إيفان بلاس، فقد أصبحت جميع أجهزة الحدث معروفة.

ونشر المسرب في السابق ما يبدو أنه صور رسمية لهاتف Galaxy Z Fold 3 المشاع (الذي يمكن أن يدعم قلم S Pen) و Galaxy Z Flip 3. ولكن الصور المتحركة الجديدة التي شاركها تعطي نظرة على كلا الجهازين من جميع الزوايا.

نتيجة للتسريب، إليك Galaxy Z Fold 3 باللون الأبيض والأخضر والأسود:

وإليك Galaxy Z Flip 3 باللون الأرجواني والأسود والذهبي والأخضر:

بالإضافة إلى ذلك تشتمل سلسلة التغريدات أيضًا على صور متحركة لما يشاع أنه هاتف Galaxy S21 FE باللون pic.twitter.com/TOOVVnZutL — Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021 و pic.twitter.com/ovz5bzR8me — Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021 و pic.twitter.com/Crcx0ndSD8 — Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021 و pic.twitter.com/oQnHoVruUh — Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021 .

وإذا تم إصدار الهاتف، فمن المحتمل أن يكون إصدارًا من الفئة المتوسطة من هاتف Galaxy S21. ويبدو أنه يستعير تصميمه من هاتف سامسونج الرائد.

وفي شهر يونيو، رداً على تقرير يدعي أن سامسونج أوقفت إنتاج الهاتف، قالت العملاقة الكورية الجنوبية: لم يتم تحديد أي شيء بخصوص تعليق الإنتاج المزعوم. وقد تكون هذه الصور المتحركة علامة على أن الهاتف جاهز للاستخدام.

أجهزة سامسونج

لم يشارك إيفان بلاس صور متحركة للهواتف فقط، بل شارك أيضًا صور متحركة لساعتي سامسونج جديدتين.

ويبدو أن أحد النماذج يتطابق بشكل وثيق مع الشائعات حول Galaxy Watch 4 Classic، مع ما يبدو أنه إطار دوار وزرين على الجانب الأيمن.

ومن المتوقع أيضًا أن تعمل الساعة، التي نشر صورها المسرب باللون الأبيض والأسود والرمادي، بواسطة منصة الساعات الذكية الجديدة من سامسونج وجوجل.

ويبدو أن الساعة الأخرى التي شاركها المسرب تتطابق مع شائعات Galaxy Watch Active 4. ولكن يبدو أن هذه الساعة لا تتمتع بإطار دوار. وقد تأتي بحجمين مختلفين: 44 ميليمتر و 40 ميليمتر.

وشارك بلاس صور متحركة للساعة باللون الرمادي والأخضر الداكن والأبيض والخوخي وتغريدتين لساعة سوداء.

علاوة على ذلك تكشف تسريبات بلاس أيضًا عن ثلاثة ألوان من Galaxy Buds غير المعلن عنها التي تتطابق مع الشائعات حول Galaxy Buds 2.

ومن المفترض أن تتمتع السماعات اللاسلكية الجديدة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة. وتظهر الصور المتحركة السماعات والجزء الداخلي من العلبة البيضاء باللون الرمادي والأرجواني والأبيض.

وبالنظر إلى أن سامسونج لم تعلن رسميًا عن أي من هذه المنتجات أو تاريخ الحدث، فإن هناك احتمال ألا يظهر ما تم تسريبه من بلاس.

ولكن بالنظر إلى السجل السابق للمسرب وتفاصيل الصور المتحركة التي شاركها. يبدو أنه من المحتمل أنه قد كشف عن بعض أكبر الأخبار من حدث Galaxy Unpacked القادم من سامسونج.

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