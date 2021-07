فيرجين غالاكتيك ترسل مؤسسها إلى حافة الفضاء

دبي - يزن راشد - "To all you kids down there..." - @RichardBranson's message from zero gravity. #Unity22



Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021 ريتشارد برانسون أول شخص يذهب إلى الفضاء على متن صاروخ ساعد في تمويله.

وحلقت طائرة الفضاء الأسرع من الصوت التي طورتها شركته، فيرجين غالاكتيك Virgin Galactic، في السماء فوق نيو مكسيكو وعلى متنها برانسون وثلاثة من زملائه من أفراد الطاقم.

واستقل برانسون – جنبًا إلى جنب مع موظفي فيرجين غالاكتيك بيث موسيس وكولين بينيت وسيريشا باندلا والطياران ديف ماكاي ومايكل ماسوتشي – طائرة SpaceShipTwo، وهي طائرة مجنحة بمحرك صاروخي واحد أمضت الشركة ما يقرب من عقدين من الزمن في تطويرها.

وكانت المهمة، التي أطلق عليها اسم Unity 22، هي رابع رحلة تجريبية للمركبة إلى الفضاء والأولى لبرانسون. وهو رجل الأعمال البالغ من العمر 70 عامًا الذي كان ينتظر أكثر من عقد من الزمن لرحلته الأولى إلى حافة الفضاء.

وأقلعت SpaceShipTwo متصلة ببطن طائرة WhiteKnightTwo، وصعدت إلى نحو 50000 قدم في الهواء.

وانفصلت SpaceShipTwo عن WhiteKnightTwo على ارتفاع نحو 45000 قدم بعد نحو 50 دقيقة من الإقلاع.

وبعد لحظات، أشعلت SpaceShipTwo محركها الصاروخي للذهاب إلى حافة الفضاء. ووصلت إلى ارتفاع 53.5 ميلًا فوق سطح الأرض.

وعانى الركاب على متن الطائرة من قوة اندفاع التسارع الشديد. وشاهدوا السماء الزرقاء تتلاشى في الظلام المليء بالنجوم في الفضاء الخارجي.

وفي الجزء العلوي من مسار الرحلة، على ارتفاع أكثر من 50 ميل، أصبحت الطائرة في حالة انعدام الوزن لبضع دقائق. مما سمح للركاب بالاستمتاع بمناظر بانورامية للأرض والفضاء.

وبينما كان برانسون يطفو في الجاذبية الصغرى، قام بتسجيل رسالة باستخدام الكاميرات على متن الطائرة الفضائية. وكانت هذه الرحلة بمثابة الرحلة التجريبية الرابعة للمركبة التي وصلت إلى حافة الفضاء.

ماذا يعني هذا

رحلة برانسون – التي جاءت قبل تسعة أيام من موعد انطلاق صاروخ أمازون حاملًا جيف بيزوس في الفضاء شبه المداري على متن المركبة الفضائية لشركته – هي لحظة تاريخية لصناعة الفضاء التجارية.

ويسعى القطاع الصاعد منذ سنوات إلى جعل السياحة الفضائية شبه المدارية عملًا قابلاً للتطبيق بهدف السماح لآلاف من الناس لتجربة رؤية مناظر شاملة لكوكبنا التي يمكن أن توفرها مثل هذه الرحلات.

برانسون وبيزوس مؤهلان لأن يصبحا منافسين مباشرين في هذه الصناعة، حيث يقدم كل منهما تذاكر للعملاء الأثرياء لرحلة قصيرو إلى الغلاف الجوي العلوي على متن مركبة فضائية تفوق سرعة الصوت تعمل بالطاقة الصاروخية.

وتخطط شركة فيرجين غالاكتيك لإجراء رحلة تجريبية واحدة قبل أن تبدأ بالطيران مع العملاء الذين يدفعون.

وحجز أكثر من 600 شخص تذاكر بسعر يتراوح بين 200 ألف و 250 ألف دولار حتى الآن. ومن المتوقع أن تعيد الشركة فتح مبيعات التذاكر قريبًا. ولكن بسعر أعلى.

وتساعد رحلة برانسون أيضًا في تعزيز سمعة فيرجن جالاكتيك باعتبارها أول خط فضاء تجاري في العالم.

وهذه هي الطريقة التي أعلنت بها الشركة عن نفسها عندما اشتركت مع المئات من العملاء الراغبين الذين انتظروا تأخيرات في التطوير للحصول على فرصتهم في ركوب SpaceShipTwo.

اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يسرع خطط رحلات الفضاء ردًا على SpaceX

فيرجين غالاكتيك وصلت إلى الفضاء

تعرض برنامج تطوير فيرجين غالاكتيك لسلسلة من الانتكاسات. بما في ذلك حادث كارثي خلال رحلة تجريبية في عام 2014 أسفر عن مقتل طيار وإصابة طيار آخر بجروح خطيرة. وذلك بعد حدوث خطأ في نظام SpaceShipTwo.

ومنذ ذلك الحين، انفصلت الشركة عن شريكها في التصنيع. وتقول إنها عملت على تعزيز SpaceShipTwo بضمانات آلية إضافية.

وقال برانسون قبل الرحلة التجريبية إنه كان حريصًا على الانضمام إلى الطيارين ومهندسي الاختبار. الذين طاروا عبر SpaceShipTwo لأن ذلك يزيد الثقة.

وأضاف: عليك أن تتذكر أن فيرجين غالاكتيك لديها أشخاص في كل رحلة فضائية. وتظهر حقيقة أنني على استعداد للسفر مع هؤلاء الأشخاص الثقة. وأعتقد أن أقل ما يمكن لمؤسس الشركة فعله هو الصعود إلى هناك والسفر مع موظفيه.

اقرأ أيضًا: Voyager Station .. فندق فضائي يفتتح أبوابه في 2027