كيف تشترى احتياجاتك بأقل الأسعار على مدار العام

دبي - يزن راشد - هل يرغب أطفالك في ألعاب وتريد أن تجلب لهم أشياء مفيدة بأسعار مقبولة، وهل تبحثين عن أحدث صيحات الموضة وترغبين في شراء كل المنتجات بمختلف الألوان والأشكال.

وفي حال لم تحاول التسوق عبر كوبونات الخصم من قبل، فدعنا نتناول مفهوم الكوبونات وآلية الاستفادة منها.

في البداية الكوبونات أو الأكواد هي عبارة عن مجموعة من الرموز المختلفة تتيح لك مجموعة من الخصومات على أسعار منتجاتك المطلوبة. وتتيح كوبونات المتاجر لك خصماً اضافياً على كل منتج تحصلين عليه.

وتتفاوت هذه الخصومات التي توفرها المتاجر بنسبة تتراوح بين 10 و 90 في المئة وفقاً للعروض المتاحة والمواسم.

أما عن أشهر المتاجر التي لاقت شعبيةً وتأثيراً بين المتسوقين، نذكر موقع نمشي، الذي يمكنك من الحصول على تخفيضات وعروض خاصة من خلال استخدام كود خصم نمشي.

وكذلك يعتبر فوغا كلوسيت من أهم المتاجر التي توفر قسائم التخفيض التي تصل إلى 70 في المئة عند استخدامك كود خصم فوغا كلوسيت أثناء التسوق عبر الإنترنت.

متجر نمشي Namshi

من أقدم المتاجر التي تقوم بعمل عروض الكوبونات وأكثرها شعبيةً في الشرق الأوسط. ويوفر متجر نمشي أقوى وأحدث الكوبونات بخصومات تصل إلى أكثر من نصف الثمن بل وتصل إلى 80 و 90 في المئة خصم على المنتجات. وهذا ما أدى إلى زيادة نسب المشتركين والزيارات إلى المتجر سنويًا لتزداد تتدريجياً وتصل إلى القمة.

ومن ضمن منتجات متجر نمشي الحاصلة على أعلى نسب في البيع هي منتجات القسم النسائي والرجالي. كما يوجد أيضاً في المتجر أحذية وفساتين وسواريهات راقية وجميلة.

ويوجد قسم خاص للملابس الرياضية والأحذية الرياضية ذات الخامات الممتازة التي تجعلك تمارس الرياضة بمنتهى الراحة.

ومن أكثر ميزاته خدمة التوصيل المجاني للمنتجات داخل المملكة العربية السعودية، ومنها جدة والرياض والطائف وكافة مدن المملكة العربية السعودية.

متجر فوغا كلوسيت

تشمل سلسلة متاجر فوغا كلوسيت جميع أنواع أدوات التجميل وبأفضل الماركات وكل الدرجات التي تتناسب مع جميع أنواع ودرجات البشرة. ويشمل أيضاً الإلكترونيات مثل السماعات والساعات وأفضل الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو المسلية.

ولعشاق القراءة والثقافة والفنون، زودنا موقع فوغا كلوسيت بأفضل الكتب والروايات التي تجعلك تقرأ في استمتاع. ويمكنك أيضًا العثور على الكتب المفيدة للصغار حتى يستفيدوا من القراءة في مجالات الحياة أو حتى الدراسة الأكاديمية. وهذا ما يجعل فوغا كلوسيت مختلف عن أي متجر آخر، فلا يوجد متجر يهتم بالجانب الثقافي للعملاء.

ويحتوي أيضًا المتجر على ألعاب للأطفال لتنمية الفكر وعقل الطفل نحو مستقبل وحياة أفضل وفي نفس الوقت طفلك يمرح.

وجدير بالذكر أن منتجات فوغا كلوسيت تشمل العديد من الأنواع الأخرى التي تناسب كافة الفئات والأعمار.