تكنولوجيا: إيقاف إدراج الشركة المالكة لتيك توك فى الخارج.. وقيمتها السوقية تتجاوز 180 مليار دولار

القاهرة - سامية سيد - أوقفت شركة بيت دانس ByteDance Ltd، المالك الصيني لتطبيق تيك توك الشهير للفيديو القصير TikTok، إلى أجل غير مسمى نواياها للإدراج فى الخارج بعد أن طلب المسؤولون الحكوميون من الشركة التركيز على معالجة مخاطر أمن البيانات.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن الشركة التي وصل تقييمها إلى 180 مليار دولار وفقاً لأخر جولة تمويل في ديسمبر، تدرس طرحاً عاماً أولياً لجميع أو بعض أعمالها في الولايات المتحدة أو هونج كونج، إلا أن تلك الخطط تم إيقافها بعد تحذير من المنظمين الصينيين.

ووفقاً للمصادر فقد رأى مؤسس الشركة، زانغ يامينغ، أنه من الحكمة، تجميد خطط الطرح، بعد اجتماعات مع منظمي الفضاء الإلكتروني والأوراق المالية، حيث طالبوا فيها الشركة التركيز على معالجة مخاطر أمن البيانات وغيرها من القضايا.

