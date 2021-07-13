شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيوريوسيتى تبحث عن أدلة وجود حياة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محاولة العثور على دليل على وجود حياة على كوكب المريخ ليس بالأمر السهل، إذا كانت هناك حياة على كوكب المريخ، فمن المحتمل أن تكون جرثومية وعاشت منذ ملايين السنين، وهذا يعني أنه للعثور على دليل على وجودها، يتعين على المركبات الجوالة مثل المثابرة وكوريوسيتي البحث عن أدلة مخبأة في عينات الصخور، حسبما نقل موقع Digitartlends.

ولكن لا تحتفظ كل الصخور بمؤشرات الحياة، حيث تحافظ بعض المعادن على هذه القرائن بشكل أفضل من غيرها، الآن ألقت دراسة جديدة باستخدام بيانات من مسبار كيوريوسيتي الضوء على مؤشرات الحياة التي تم الحفاظ عليها أو تدميرها عبر تاريخ المريخ.

ويستكشف كيوريوسيتي قاع بحيرة جافة تسمى حفرة جيل، والتي تحتوي على طبقات طينية في الأسفل، يتشكل الطين في وجود الماء وهو ممتاز في الحفاظ على علامات الحياة، لذا فهو مكان جيد للبحث، لكن اتضح أن هذه المعادن الطينية لم تعد ثابتة بمرور الوقت كما كان يعتقد سابقًا.

قال توم بريستو، المحقق الرئيسي في شركة Curiosity's CheMin: "كنا نعتقد أنه بمجرد تشكل هذه الطبقات من المعادن الطينية في قاع البحيرة في Gale Crater، بقيت على هذا النحو، وحافظت على اللحظة التي تشكلت فيها لمليارات السنين"، "لكن المحاليل الملحية في وقت لاحق حطمت هذه المعادن الطينية في بعض الأماكن - بشكل أساسي إعادة تسجيل الرقم القياسي الصخري."

هذه العملية التي تسمى diagenesis ، تمحو جزءًا من سجل الكائنات الحية التي ربما عاشت هناك من قبل، ومع ذلك فإن الخبر السار هو أن الباحثين لديهم نموذج لكيفية البحث عن علامات الحياة في الطين من خلال النظر إلى مواقع مماثلة على الأرض. هناك موائل على كوكبنا معروفة باسم "المحيطات العميقة" التي تستضيف مستعمرات مزدهرة من الميكروبات في البيئات تحت الأرض.

قال جون جروتزينجر، الباحث المشارك والمؤلف المشارك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أو معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، في باسادينا، كاليفورنيا: "هذه أماكن ممتازة للبحث عن دليل على الحياة القديمة وقياس قابلية السكن"، "على الرغم من أن التعرق قد يمحو علامات الحياة في البحيرة الأصلية، إلا أنه يخلق التدرجات الكيميائية اللازمة لدعم الحياة تحت السطحية، لذلك نحن متحمسون حقًا لاكتشاف ذلك."

كل هذا يعني أن البحث عن دليل على وجود حياة على المريخ أكثر تعقيدًا مما كنا نظن - ولكنه ليس مستحيلًا.

"لقد تعلمنا شيئًا مهمًا للغاية: هناك بعض الأجزاء من سجل الصخور المريخية التي ليست جيدة جدًا في الحفاظ على أدلة على ماضي الكوكب والحياة المحتملة"، قال أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي والمؤلف المشارك في ناسا جيت، معمل الدفع، "الشيء الجيد هو أننا وجدنا كلاهما قريبين من بعضهما البعض في Gale Crater ويمكننا استخدام علم المعادن لمعرفة أيهما."