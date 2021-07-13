شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تبدأ طرح الإصدار التجريبي التاسع للقيادة الذاتية الكاملة.. كل ما تحتاج معرفته عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت تسلا للتو واحدة من أكبر الترقيات لبرنامجها للقيادة الذاتية الكاملة منذ فترة طويلة، حيث ذكرت The Verge أن تسلا طرحت الإصدار التجريبي التاسع للقيادة الذاتية الكاملة لمستخدمي برنامج الوصول المبكر، وهي ترقية كبيرة، ورغم إنها ليست استقلالية كاملة، على الرغم من الاسم القديم، ولكنها تتيح العديد من السائقين الآليين الذين يساعدون على الطرق الوعرة (مثل تغيير المسار والانعطافات) أثناء تقديم العديد من الإصلاحات، كما سترى أيضًا تصورات مجددة تقدم "معلومات محيطة إضافية" وتعطي إحساسًا أفضل بما تراه السيارة.

ويشير التحديث في وقت واحد إلى ميزة تم تنشيطها مؤخرًا تستخدم كاميرا المقصورة للتأكد من أنك تهتم أثناء تشغيل الطيار الآلي، ووبغض النظر عن التحسينات، حث ماسك مختبري الإصدارات التجريبية على "رجاء الشعور بجنون العظمة" والاستعداد لأخذ عجلة القيادة في أي لحظة.

واستغرق الإصدار 9 وقتًا طويلاً قادمًا، كما أشارت The Verge، وقد وعدت تسلا أولاً بالبدء في تنشيط ميزات FSD في أغسطس 2018، وتعهد Elon Musk بأن يكون لديك "أكثر من مليون" سيارة تقود نفسها في عام 2020، ومن الواضح أن هذا لم ينجح - حتى الإصدار التجريبي الصغير من أكتوبر من ذلك العام لم يكن كذلك اقترب من السماح لك بإبعاد يديك عن عجلة القيادة.

ويشير هذا الإصدار الأخير إلى حدوث بعض التقدم، حتى لو كان من غير المحتمل أن تكون القيادة الذاتية الحقيقية جاهزة في المستقبل القريب.