شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز أحداث رحلة ريتشارد برانسون إلى حافة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر ريتشارد برانسون ، مؤسس شركة Virgin Galactic ، إلى حافة الفضاء مع خمسة من أفراد الطاقم الآخرين في مهمة اختبار للسياحة الفضائية يوم الأحد 11 يوليو.

وقامت الشركة ببث الرحلة على الهواء مباشرة، مع استضافة برنامج Late Show المضيف ستيفن كولبير ورائد الفضاء الكندي المتقاعد كريس هادفيلد وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وتم بث الرحلة التي قامت بها طائرة VSS Unity التابعة لشركة Virgin Galactic مباشرةً ، حيث التقطت العديد من الكاميرات الحدث مع بدء المهمة.

وبدأت المهمة في منشأة Spaceport America التابعة لشركة Virgin Galactic في نيو مكسيكو في الساعة 10:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، مع الطائرة الحاملة، VMS Eve ، التي تحمل Unity على ارتفاع حوالي 50000 قدم. بعد أن أطلقت حواء الوحدة، أطلقت الطائرة الفضائية محركها الصاروخي لاطلاق الطاقم إلى حافة الفضاء.

وبعد حوالي دقيقتين ونصف من إطلاق سراح الوحدة من حواء، نقلت الطائرة طاقمها المكون من ستة أفراد إلى أعلى نقطة لها وهي 282000 قدم.

أصبح البث المباشر من داخل الوحدة متقطعًا بعض الشيء أثناء الرحلة، ولكن لاحقًا نشر برانسون رسالة سجلها داخل الطائرة في الوقت الذي كان فيه الطاقم يمر بفترة من انعدام الوزن على حافة الفضاء، قال رجل الأعمال الملياردير: "كنت في يوم من الأيام طفلاً كان حلمي يتطلع إلى النجوم"، "الآن أنا شخص بالغ في مركبة فضائية أتطلع إلى أرضنا الجميلة، إلى الجيل القادم من الحالمين: إذا استطعنا القيام بذلك، تخيل فقط ما يمكنك القيام به ".

وبعد فترة وجيزة، قامت الوحدة وأعضاء الطاقم بهبوط آمن في Spaceport America.

وبمجرد العودة إلى تيرا فيرما، خاطب برانسون حشدًا صغيرًا للاحتفال بنجاح استكمال أول رحلة بطاقم كامل لشركة Virgin Galactic ، واصفًا التجربة بأنها "سحرية فقط".

وجاءت الرحلة قبل أسبوع من أول مهمة مأهولة من قبل Blue Origin ، والتي تخطط أيضًا لخدمة سياحة فضائية مماثلة.

سيكون مالك بلو أوريجن ومؤسس أمازون جيف بيزوس على متن صاروخ New Shepard عندما يطير إلى حافة الفضاء في 20 يوليو، مع المنافسة الشديدة بين الشركتين، تساءلت Blue Origin مؤخرًا عما إذا كان بإمكان فيرجن جالاكتيك حقًا الادعاء بأنها تطير إلى الفضاء بالنظر إلى الارتفاع الذي وصلت إليه الوحدة، لكن من العدل أن نقول إنه إلى جانب نظام الإطلاق، سيحظى المسافرون على متن Unity أو New Shepard بتجربة مماثلة تشمل مناظر خلابة للأرض وفترة قصيرة من انعدام الوزن.