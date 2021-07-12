تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف Galaxy S22 Ultra بمستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات خطط العملاق الكوري لدعم هاتف Galaxy S22 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف قلم S.

بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير سلسلة Galaxy S22 إستعداداً للإعلان الرسمي خلال شهر يناير من بداية العام المقبل، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن بعض التفاصيل الجديدة حول أعلى إصدار من السلسلة Galaxy S22 Ultra.

تحرص شركة سامسونج على دعم الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S بمجموعة من أفضل وأحدث المميزات والتقنيات، ولا يختلف الحال مع سلسلة Galaxy S22 المرتقبة، حيث يأتي الإصدار الأعلى من السلسلة بتحديث جديد لمستشعر الكاميرة الحالي ISOCELL HM3 المميز بدقة 108 ميجا بيكسل.

ولقد كشف التقرير أيضاً عن شراكة جديد تجمع بين شركة Olympus اليابانية المصنعة للكاميرة وسامسونج بهدف دعم هاتف Galaxy S22 Ultra بكاميرة مميزة بعلامة Olympus وبدقة 200 ميجا بيكسل و5 من العدسات.

من جانب أخر يدعم هاتف Galaxy S22 Ultra العام المقبل قلم S كما في إصدار الشركة الحالي Galaxy S21 Ultra، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول سلسلة Galaxy S22 حتى الإعلان الرسمي في بداية العام المقبل.

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