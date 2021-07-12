تكنولوجيا: واتسآب يحضر “وضع اختفاء الرسائل” إلى نظام iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إحدى أحدث الميزات المتعلقة بالخصوصية على تطبيق WhatsApp هي ميزة اختفاء الرسائل، وهي متوفرة بالفعل على أندرويد وستتوفر قريبًا لمستخدمي iOS أيضًا.

يقال إنه يتم اختبار الميزة على إصدار تجريبي من التطبيق، لكن من المؤكد أنها لن تستغرق وقتًا طويلاً قبل أن تصل إلى الإصدار النهائي على أجهزة iOS.

لن تتعلق الرسائل المختفية بالرسائل النصية فقط، فهناك أيضًا إمكانية إخفاء الوسائط، والتي تختفي بمجرد أن يفتحها المستلم. ولقد رأينا مثل هذه الميزة على تطبيق إنستجرام من قبل بالفعل.

تسمى الميزة “العرض مرة واحدة” ويجب أن تكون متاحة لكلا الطرفين. ومن ناحية أخرى، تستغرق الرسائل النصية المختفية 7 أيام قبل أن تختفي.

المصدر

اعلان





