تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold3 من سامسونج يظهر على منصة TENAA مع مواصفاته الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق سامسونج هاتف Galaxy Z Fold3 في 11 أغسطس، وقد تم اعتماد الهاتف بالفعل في أسواق مختلفة قبل وصوله. والآن، تم الموافقة على الهاتف في الصين، حيث ظهر على منصة TENAA مع بعض المواصفات الرئيسية.

ووفقًا للشهادة، سياتي الهاتف الذكي، والذي يحمل الاسم الرمزي SM-F9260، أخف من إصدار Galaxy Z Fold2 5G السابق، إذ سيبلغ سُمكه 6.4 مم عند الفرد.

ومن المفترض ان يحتوي Fold3 أيضًا على مفصلة محسنة ليزيل فجوة الهواء بين كلا الجانبين، مما يعني أنه سيكون أخف في جميع من عوامل الشكل.

تبلغ أبعاد هاتف Galaxy Z Fold3 5G الكاملة عند الطي 128.1 × 158.2 × 6.4 ملم، ولن يكون هناك أي تغييرات كبيرة على البطارية أو الشاشة مقارنةً بالإصدار السابق.

وتؤكد قائمة TENAA ان الشاشة ستأتي بحجم 6.2 بوصة وسيتم إضافة بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، كما سيعمل الهاتف أيضًا بنظام Android 11.

ووفقًا للمسربين، سيكون أكبر تغيير في الهاتف الجديد هو الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة. أما عن الميزات الأخرى، فهي تضم معالج Snapdragon 888 و 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وكاميرا فائقة الاتساع مع ضبط تلقائي للصورة.

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