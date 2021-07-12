تكنولوجيا: هواوي تبدأ العمل على تطوير هاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 90W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن بدء العملاق الصيني في تطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

تستمر شركة هواوي في تطوير الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية، ولقد بدأت العملاق الصيني بالفعل في العمل على تطوير إصدار جديد يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، وهي أعلى معايير في تقنية الشحن تأتي من هواوي.

ولقد كُشِف عن التفاصيل الجديدة على منصة Weibo اليوم، ومن المقرر أن تأتي المعايير الجديدة في تقنية الشحن السريع بعد قدرة شحن 66W التي قدمت مع هاتف Mate 40 Pro.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سلسلة Huawei P50 تأتي بنفس معايير تقنية الشحن السريع التي قدمت لهاتف Mate 40 Pro، أو قد تدعم هواوي السلسلة القادمة بمعايير أعلى للشحن السريع.

يذكر أن أعلى قدرة في تقنية الشحن السريع قدمت لهاتف Black Shark 4 Pro من شاومي، وأيضاً هاتف iQOO 7 حيث دعمت هذه الإصدارات تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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