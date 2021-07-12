تكنولوجيا: تحديث Oxygen OS 11.1.4.4 يوفر إصلاحات لدرجة الحرارة العالية واستنزاف البطارية مع هاتف OnePlus Nord

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد وصل آخر تحديث من Oxygen OS 11.1.4.4 لهاتف OnePlus Nord قبل يومين، ويهدف هذا التحديث إلى إصلاح العديد من الأخطاء بما في ذلك استنزاف البطارية والسخونة الزائدة. كما تم تحديث الهاتف أيضًا إلى تصحيح الأمان لشهر يونيو.

فسيحصل مستخدمو Nord أيضًا على إصلاح للإشعارات المتأخرة التي لا تظهر في الوقت المناسب على بعض الأجهزة. ومن المفترض ان يتم دفع التحديث عالميًا على الرغم من أن التوافر سيختلف اعتمادًا على شركة الاتصالات والمنطقة.

سيتعين على مستخدمي OnePlus Nord ترك مساحة تخزين 3 جيجابايت على الأقل للتحديث بالإضافة إلى شحن البطارية بنسبة 30٪ على الأقل قبل بدء عملية التحديث.

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