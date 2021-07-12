شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستتوقف عن تحديث خدمات المتجر للأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد Jelly Bean والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتوقف جوجل قريبًا عن تحديث خدمات Play للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد Jelly Bean - وهذا يغطي جميع الإصدارات الثلاثة، 4.1 و 4.2 و 4.3، لكن في نفس الوقت ستتلقى هواتف JB تحديثًا أخيرًا بإصدار 21.30.99، والذي من المقرر إطلاقه مسبقًا في نهاية شهر أغسطس.

وتم الإعلان عن Jelly Bean لأول مرة في عام 2012، قبل تسع سنوات، وجلب تحسينات كبيرة مثل Project Butter، مما جعل واجهة المستخدم تعمل بسلاسة، كما تشمل الإضافات الرئيسية الأخرى Google Now، وAndroid Beamالذي تم إيقافه الآن، والإشعارات القابلة للتوسيع والقدرة على كتم الإخطارات من التطبيقات الفردية، إلى جانب عدد من تحسينات الصوت.

وجاء أندرويد 4.2 في وقت لاحق من ذلك العام، ووصل 4.3 في عام 2013، واحتفظ كلاهما باسم Jelly Bean، وتمثل جميع إصدارات JB الثلاثة أقل من 1٪ من أجهزة أندرويد النشطة و جوجل ليست مقتنعة بأنها قيد الاستخدام بالفعل، وفي كلتا الحالتين، سينهي دعم إصدارات أندرويد هذه، مما سيخفف من عبء فريق التطوير (تتطلب الإصدارات القديمة الكثير من التعامل مع الحالات الخاصة).

ويتم تشجيع مطوري التطبيقات أيضًا على التخلي عن دعم Jelly Bean، إذا قاموا بتعيين تطبيقاتهم لاستهداف إصدار API 19+ (أندرويد 4.4 KitKat)، فستظل هواتف JB قادرة على تثبيت الإصدارات الأقدم من التطبيق، لكنها لن ترى الإصدارات الأحدث، ومع ذلك، إذا كان التطبيق يحتوي على جزء كبير من قاعدة مستخدميه التي لا تزال موجودة على JB، فيمكن للمطورين تحميل ملفات APK متعددة إلى متجر Play حتى تتمكن أجهزة أندرويد 4.1-4.3 من الاستمرار في تلقي تحديثات التطبيق.