شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تعلن عن رحلتين مجانيتين إلى حافة الفضاء بعد نجاح رحلة ريتشارد برانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة وجيزة من عودته إلى الأرض بعد رحلة في أول مهمة مأهولة بالكامل لشركة Virgin Galactic يوم الأحد 11 يوليو، أعلن مؤسس الشركة ريتشارد برانسون أنها ستمنح مقعدين مجانيين على متن الطائرة الفضائية لتجربة تكلف عادة 250 ألف دولار وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ويمكنك الدخول في مسابقة اليانصيب مجانًا، على الرغم من أن التبرع لجمعية Space for Humanity الخيرية - وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى توفير مساحة أكبر - سيمنحك المزيد من الفرص للفوز، على سبيل المثال، يمنحك تبرع بقيمة 10 دولارات 100 إدخال في اليانصيب، بينما يمنحك تبرع بقيمة 25 دولارًا 250 إدخالًا، ستنتهي مسابقة اليانصيب في 1 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن الفائز في 29 سبتمبر.

وتم إطلاق الجائزة بالشراكة مع منصة Omaze لجمع التبرعات، وستشمل الجائزة أيضًا جولة خاصة يقدمها برانسون من قاعدة Virgin Galactic's Spaceport America في نيو مكسيكو، حيث بدأت مهمة يوم الأحد وانتهت.

وستشهد الرحلة التي تأتي مرة واحدة في العمر، والتي من المقرر أن تصبح جزءًا من خدمة السياحة الفضائية التجارية لشركة Virgin Galactic، الركاب يسافرون على متن الطائرة الفضائية VSS Unity حيث يتم نقلها إلى ارتفاع حوالي 50000 قدم بواسطة VMS Eve ، الطائرة الأم، بعد أن تطلق Eve Unity ، ستشغل الطائرة محركها الصاروخي وتطير على ارتفاع حوالي 250 ألف قدم، أي حوالي سبع مرات أعلى من طائرة ركاب تجارية. هناك سيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر مذهلة للأرض وعدة دقائق من انعدام الوزن قبل العودة إلى Spaceport America للهبوط على المدرج.

وقالت Virgin Galactic إن الفائز وصديقه سيكونان قادرين على أخذ الرحلة في "أوائل عام 2022".

قال برانسون في مقطع فيديو يعلن فيه عن الرحلات المجانية: "لقد طرت مؤخرًا على متن رحلة فضائية تابعة لشركة Virgin Galactic برفقة طاقم مذهل ، وكان لدي تجربة رائعة في رؤية الأرض من أعلى، ويسعدني أن أنقل هذه الفرصة إليكم الآن" ، مضيفًا ، "حان دورك الآن لتصبح رائد فضاء."

وتمثل كل من رحلة برانسون ومسابقة اليانصيب بداية لما يُرجح أن تكون حملة تسويقية قوية حيث تسعى Virgin Galactic إلى جذب العملاء ذوي الأجور المرتفعة إلى خدمة السياحة الفضائية الخاصة بها.

المنافس الرئيسي عند الإطلاق سيكون Blue Origin ، المملوك لمؤسس أمازون جيف بيزوس، قامت شركة Blue Origin مؤخرًا بتمرير سريع إلى Virgin Galactic ، مدعيةً أن طائرتها الفضائية Unity فشلت في الوصول إلى حافة الفضاء، في حين أن صاروخ New Shepard الخاص بها قادر على الوصول إلى خط Kármán على ارتفاع 62 ميلاً، والذي يعتبره الكثيرون نقطة انطلاق للفضاء، وفي كلتا الحالتين، سيستمتع الركاب الذين يسافرون مع أي من الشركتين بتجربة مماثلة تشمل مناظر خلابة وفترة قصيرة من انعدام الوزن.