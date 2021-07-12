شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون وTSMC تبرمان صفقة لشراء 10ملايين لقاح COVID لتايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت فوكسيكون و TSMC ، وهما عملاقتان تايوانيتان من سلسلة التوريد التكنولوجية الدولية ، على شراء 10 ملايين جرعة لقاح COVID-19 للجزيرة في خطوة تتجنب المواجهة بين تايبيه وبكين، ستدفع الشركتان ما يصل إلى 35 دولارًا لجرعة من لقاح BioNTech والتبرع بها للحكومة ؛ وقد تعهدت كل شركة بإنفاق 175 مليون دولار وفقا لما نقله موقع The verege.

ودخلت BioNTech في شراكة مع Shanghai Fosun Pharmaceutical Co. لتوزيع لقاحها القائم على mRNA، والذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة Pfizer، داخل الصين. تدعي تايوان أن الحكومة الصينية منعت محاولة لتأمين إمدادات اللقاحات من BioNTech ، ورفضت لاحقًا عرضًا للتبرعات باللقاحات من البر الرئيسي. لكن مع الترتيب الجديد ، يُسمح لشركة BioNTech و Fosun بالتعامل مع الشركات الخاصة بدلاً من الحكومة التايوانية التي تعتبرها بكين غير شرعية.

ونقل مؤسس شركة فوكسكون تيري جو على فيسبوك في تصريحات ترجمتها نيكي: "منذ أن اقترحنا التبرع باللقاح وبدأنا التفاوض على الشراء، لم يكن هناك أي توجيه أو تدخل من بكين بشأن الاستحواذ".

قد يؤدي تفشي COVID-19 الجديد في آسيا إلى تفاقم النقص العالمي في الرقائق Foxconn هي شركة تصنيع إلكترونيات ضخمة تعاقدية مع كبار العملاء بما في ذلك HP و Dell و Lenovo ، وهي تشتهر بكونها أكبر مجمّع iPhone. TSMC هو أكبر مسبك لأشباه الموصلات في العالم ، حيث يقوم بتصنيع الرقائق حسب المواصفات لأمثال AMD و Apple و Nvidia؛ إنها مسؤولة عن غالبية الهواتف الذكية SoCs في جميع أنحاء العالم. تتم معظم عمليات تصنيع Foxconn في الصين ودول أخرى، لكن قاعدة عمليات TSMC الرئيسية تقع في منطقة Hsinchu في تايوان.

وتمت الإشادة بتايوان على نطاق واسع لاستجابتها للوباء ، لكنها تشهد حاليًا تفشيًا أودى بحياة أكثر من 700 شخص وأدى إلى تسريع الطلب على اللقاحات.

قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن ما يزيد قليلاً عن 14 في المائة من السكان، أو حوالي 3.3 مليون شخص، قد تلقوا لقاحًا واحدًا.

وتقول TSMC و Foxconn إن جرعات BioNTech المؤمنة حديثًا سيتم شحنها من مصانعها في ألمانيا ويجب أن تبدأ في الوصول إلى تايوان اعتبارًا من أواخر سبتمبر.