شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لإطلاق iPad mini المعاد تصميمه فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لإطلاق جهاز iPad mini جديد يتميز "بأكبر إعادة تصميم في تاريخها البالغ تسعة أعوام" هذا الخريف، وفقًا لتقرير مارك جورمان من Bloomberg (عبر 9to5Mac)، ومن المتوقع أن يتميز الجهاز الجديد بإطارات أقل نحافة، وشاشة أكبر، وأداء أسرع، وتصميمًا مشابهًا لجهاز iPad Air الجديد من Apple من العام الماضي ، كما يشير MacRumors.

قد يكون هذا بمثابة تغيير كبير بالنسبة لأصغر جهاز لوحي من Apple ، والذي ظل تصميمه متسقًا بشكل ملحوظ منذ ظهوره لأول مرة في عام 2012 حسبما نقل موقع the verege.

وتتوافق الأخبار مع تقارير Bloomberg السابقة حول الجهاز القادم، والتي قالت الشهر الماضي إنها قد تتخلى عن زر الصفحة الرئيسية للسماح بإطارات شاشة أضيق. تشير التقارير عن تصميم على غرار iPad Air إلى أنه يمكن استخدام مستشعر Touch ID مدمج في زر الطاقة المثبت على الجانب.

وفي العام الماضي توقع المحلل Ming-Chi Kuo أن جهاز iPad mini القادم من Apple قد يحتوي على شاشة بحجم 8.5 إلى 9 بوصات، أعلى من شاشة مقاس 7.9 بوصة التي لطالما استخدمها المصغر، كما اقترح Kuo سابقًا أن جهاز iPad mini في المستقبل يمكنه استخدام شاشة Mini LED مشابهة لما رأيناه مؤخرًا في أكبر iPad Pro من Apple.

سيكون iPad mini الجديد هو الجيل السادس من الجهاز اللوحي، بعد إعادة تصميم 2019 التي أضافت دعمًا لقلم Apple Pencil إلى جانب معالج A12 أسرع. بالإضافة إلى iPad mini الجديد، أفاد Gurman أيضًا أن Apple لديها أيضًا جهاز iMac آخر يعمل بنظام Apple Silicon في الطريق مع شاشة أكبر من الطراز الأخير مقاس 24 بوصة، يقال إن الجهاز الجديد مصمم ليحل محل طراز 27 بوصة الحالي الذي يعمل بنظام Intel.