تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يؤكد عن بعض مواصفات هاتف OnePlus Nord 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus لإطلاق خليفة هاتف OnePlus Nord في 22 يوليو في أوروبا والهند، والآن تكشف الشركة عن تفاصيل جديدة متعلقة بالهاتف الجديد OnePlus Nord 2 عبر إعلان تشويقي على تويتر.

سيحتوي OnePlus Nord 2 على شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز مع تقنية HDR10+. ومن المحتمل أن يكون هناك اختلاف واحد هنا بين الهاتف الجديد والهاتف السابق، وهو مع شكل ثقب الكاميرا الأمامية.

معلومة أخرى عن OnePlus Nord 2، هو انه سيتم تشغيله بواسطة معالج Dimensity 1200-AI منMediaTek ، والذي سيتم تشغليه لأول مرة على هاتف من OnePlus. قبل ذلك، كانت هواتف OnePlus دائمًا مزودة بمعالج من Qualcomm.

من المتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية من الخلف، مع مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر أبيض وأسود بدقة 2 ميجابكسل، هذا وفقًا للتسريبات الأخيرة.

ومن المتوقع وجود كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. وبحسب ما ورد، فإن البطارية ستأتي بسعة تبلغ 4500 مللي أمبير.

المصدر

اعلان





