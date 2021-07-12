تكنولوجيا: ابل تدعم التحديث القادم من أجهزة MacBook Pro بترقية في webcam

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق التحديث القادم من أجهزة MacBook Pro هذا العام بترقية في كاميرة webcam وفقاً للتسريبات التي نشرت على تويتر اليوم.

تستعد شركة ابل لإطلاق التحديث الجديد من أجهزة MacBook Pro لاحقاً هذا العام، والذي يأتي بكاميرة webcam محسنة، حيث تدعم دقة 1080 بيكسل، على أن تقدم ابل الترقية لكافة إصدارات الشركة من أجهزة Mac.

ومن المقرر وفقاً للتوقعات أن تقدم ابل هذه الترقية في كاميرة webcam في جهاز MacBook Air، من جانب أخر تتوافق هذه التفاصيل مع تسريبات سابقة أكدت على أن ابل تخطط لإطلاق الإصدارات الجديدة من MacBook Pro بحجم 14 و16 إنش في الربع الثالث من هذا العام.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل تخطط لعقد حدث في نهاية شهر سبتمبر للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro، أي قبل إنطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون وساعات ابل الذكية، كما تشير التوقعات إلى أن ابل تقدم الأجهزة بشاشات mini-LED.

كما ينطلق MacBook Pro بحجم 16 إنش بشريحة ابل M1 التي تستبدل بها ابل معالجات إنتل، أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن الإصدارات القادمة تتضمن عدد أكبر من المنافذ للإتصال.

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