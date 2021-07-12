تكنولوجيا: لينوفو تتصدر سوق أجهزة الحواسب بأعلى شحنات في الربع الثاني من عام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إصابة العالم بوباء الكورونا في أوائل العام الماضي، ارتفعت شحنات أجهزة الكمبيوتر والمكونات ذات الصلة. واستمر هذا النمو حتى عام 2021، حيث قادت شركة لينوفو سوق أجهزة الحواسب الشخصية من حيث الشحنات في الربع الثاني من هذا العام.

ووفقًا لتقرير IDC، وصلت الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك أجهزة الحواسب المكتبية وأجهزة الحواسب المحمولة وحواسب محطة العمل، إلى 83.6 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2021.

ويعتبر هذا نموًا ملحوظًا بنسبة 13.2 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي. ويضيف التقرير أن الطلب المتزايد على أجهزة الكمبيوتر في الوقت الحالي والمقترن بنقص أشباه الموصلات المستمر، قد أثر أيضًا على المعروض من أجهزة الحواسب المحمولة. وقد أدى هذا إلى نمو أجهزة الحواسب المكتبية، والتي تجاوز نموها أجهزة الحواسب المحمولة خلال هذا الربع.

وخلال الربع الثاني من عام 2021، تصدرت لينوفو سوق أجهزة الحواسب الشخصية بحصة سوقية بلغت 23.9 بالمائة، مسجلة نموًا بنسبة 14.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين احتلت HP المرتبة الثانية في القائمة بحصة سوقية تبلغ 22.2٪، بينما احتلت Dell المرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ 16.7٪.

ومن ناحية أخرى، احتلت كل من أبل و Acer المرتبة الرابعة بحصة سوقية تبلغ 7.4 في المائة و 7.3 في المائة على التوالي، بينما استحوذ البائعون الآخرون على بقية الرقم.

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