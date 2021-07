شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة New to You الجديدة من يوتيوب؟.. وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة يوتيوب ميزة جديدة تعرف بـ "New to You" والتى تم تصميمها لمساعدة المستخدمين على اكتشاف محتوى القنوات الجديدة، التي لم يسبق لهم مشاهدتها من قبل، والمتوافقة مع اهتماماتهم بناء على سلوكه السابق في المشاهدة.

ميزة New to You

وقال يوتيوب إن هذه الخاصية تركز بشكل أساسي على زيادة تفاعل المشاهدين إلى أقصى حد، ومساعدة صناع المحتوى أيضاً على الوصول إلى جماهير جديدة من خلال العرض المستهدف.

فيما سيبدأ مستخدمي يوتيوب على الهواتف الذكية برؤية رسائل جديدة تعمل عبارة " جديد عليك" أو New to You في أعلي الشاشة، وذلك حسب اللغة المستخدمة، وعند الضغط عليها، سيتم نقل المستخدم إلى قائمة بالفيديوهات المختلفة عن مقترحاته العادية.

ومن جهتها، قالت يوتيوب: "إن هذه الخاصية تساعد المشاهدين على اكتشاف المحتوى الجديد مثل الألعاب أو الجمال أو المحتوى الرائج عالمياً".