شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لمستخدمى واتس آب على أيفون لإخفاء العلامة الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق واتس اب مؤخراً تحديثاً على نسخة بيتا التجريبية، يسهّل على المستخدمين التفاعل مع الإشعارات داخل التطبيق، وفقاً لموقع livemint، حيث سيتمكن مستخدمو التحديث الجديد على نظام iOS من عرض الدردشات بالكامل دون الحاجة إلى فتحها، وقراءة الرسائل دون السماح للمرسل بمعرفة أن الرسائل قد تمت قراءتها.

الجدير بالذكر أن واتس اب سيسمح للمستخدمين برؤية المزيد من التفاصيل من خلال شريط الإشعار على هواتف آيفون، وهذا ما سيمكنهم من تجنب فتح الرسالة وجعل العلامة الزرقاء تظهر لدى المرسل.

ووفقاً للتقرير الذي نشره الموقع، لن تكون نافذة عرض الرسائل من خلال شريط الإشعار ثابتة، بل سيتمكن المستخدم من الصعود إلى الأعلى من خلالها لرؤية رسائل أقدم من الدردشة، وهو ما يختلف عن خاصية إلقاء نظرة خاطفة على جزء من الرسالة.