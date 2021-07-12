تكنولوجيا: ابتكار معادلة خوارزمية جديدة تجعل خوادم الكمبيوتر صديقة للبيئة

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القاهرة - سامية سيد - ابتكر فريق من الباحثين في الدنمارك معادلة خوارزمية جديدة يمكنها خفض الطاقة التي تستهلكها خوادم الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم بشكل ملموس، وهو ما يجعلها صديقة للبيئة بشكل أكبر.

يذكر أن استهلاك خوادم الكمبيوتر للطاقة بشكل كثيف يعتبر من عيوب الاستخدام الموسع للإنترنت في الوقت الحالي، وتشير الدراسات إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مراكز البيانات تصل إلى حجم انبعاثات حركة الطيران على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تزيد بمقدار الضعف خلال أعوام قليلة.

وأعرب الباحثون من جامعة كوبنهاجن عن توقعاتهم أن تعمد كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات حول العالم إلى تفعيل هذه المعادلة الخوارزمية بشكل فوري، ونقل الموقع الإلكتروني تيك إكسبلور المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث ميكيل ثوروب بقسم علوم الكمبيوتر في جامعة كوبنهاجن قوله: "لقد توصلنا إلى معادلة خوارزمية تقلل الأسباب الرئيسية للأحمال الزائدة على خوادم الكمبيوتر، وهو ما يقلل من استهلاك الخوادم للطاقة بشكل كبير".

وأوضح ثوروب أن الخوادم تتعرض لأحمال زائدة عندما تتزايد طلبات الولوج إليها من المتعاملين في حالة مشاهدة فيلم فيديو على موقع فيميو أو نتفليكس على سبيل المثال، وهو ما يضطر أنظمة التشغيل إلى تحويل المتعاملين إلى أكثر من خادم بشكل متكرر لتوزيع الأحمال بشكل عادل بينها وضمان استمرارية الخدمة، ومع تزايد الكثافة في استخدام الإنترنت، من المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة في الفترة المقبلة.

وتقوم المعادلة الجديدة بضمان توزيع المتعاملين بشكل متساوٍ بين الخوادم المختلفة بحيث لا يتجاوز الحمل الزائد على أي خادم يعمل على شبكة ما عن 10% مقارنة بباقي الخوادم، وبالتالي لا تزيد مرات تحويل المتعامل من خادم لآخر على الشبكة على 10 مرات، مقابل 100 مرة في حالة عدم استخدام المعادلة الخوارزمية.

وتتوقع شركة سيسكو الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات أن تتزايد كثافة استخدام الإنترنت خلال الفترة ما بين 2017 و2022 ثلاث مرات، وأن تمثل خدمات مشاهدة مقاطع الفيديو نحو 82% من استخدام الإنترنت خلال العام المقبل.