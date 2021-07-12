View Once.. ميزة جديدة من واتساب لأجهزة نظام تشغيل iOS‎

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 05:12 مساءً - منذ ساعتين

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن ميزة جديدة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل من iOS، حيث من المقرر مسح الرسائل تلقائيًا.

ويأتي ذلك، بعد إطلاق الميزة على نظام ”أندرويد“ الشهر الماضي، ومن المقرر أن يتمكن المستخدم من إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تدمر نفسها ذاتيًا، بمجرد عرضها ورفضها.

وسيجد المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة View Once زرًا مخصصًا، يشبه المؤقت في المكان المخصص لإضافة تعليق.

وتعتبر هذه الميزة مختلفة عن رسائل ”واتساب“ التي تختفي بعد سبعة أيام، ولكن في ميزة View Once ستختفي الصور ومقاطع الفيديو المرسلة فور إغلاقها، وسيتم إخطار المرسل عند عرض الوسائط الخاصة به.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة للوسائط ( سكرين شوت) ولن يتم الإخطار إذا قام المستلم بذلك، ولا يمكن أيضًا حظر تلقي إشعار المرسل، بعد فتح الرسالة.

كان قد روج ”واتساب“ لهذه الميزة كطريقة لتشجيع المحادثات الأكثر واقعية وحميمية، وكشف ”فيسبوك“ التابع له ”واتساب“ سابقًا، أنه سيتم حظر ميزات محددة من المستخدمين الذين لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا القرار.

كان ”فيسبوك“ قد قدم خيارًا مماثلًا على تطبيق ماسنجر، حيث تظهر الرسائل المرسلة للمستلم، عندما تكون الدردشة مفتوحة، وبمجرد إغلاق المستخدم للرسالة، سيتم حذف الرسالة.

وكان التطبيق قد أضاف -أيضًا- ميزة تدعم مزامنة أجهزة متعددة، حيث يمكن استخدام حساب واحد على أربعة أجهزة في وقت واحد، وسيكون تطبيق التراسل متاحًا على الكمبيوتر، حتى في حالة إيقاف تشغيل الهاتف الذكي.

فضلًا عن ذلك، وعد تطبيق واتساب بتنفيذ نقل الدردشات من أجهزة ”أندرويد“ إلى ”اي او اس“ والعكس.

كما أطلقت الشركة خاصية جديدة، متعلقة بمشاركة الفيديوهات، لتسهيل تجربة المستخدم وتمكينه من تعديل صوت الفيديو، دون الحاجة للجوء لتطبيقات أخرى.

وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي الأندرويد، بكتم صوت مقطع فيديو قبل مشاركته في محادثة، أو إضافته كقصة داخل التطبيق، مما يُغني المستخدم عن الحاجة لاستخدام تطبيق آخر لكتم صوت الفيديو، أو إعادة تسجيل الفيديو مرة أخرى، بسبب ظهور الصوت فيه.