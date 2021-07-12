تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على دعم هواتف iPhone 13 Pro بمستشعر LiDAR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن ابل تدعم هواتف iPhone 13 Pro من السلسلة القادمة بمستشعر LiDAR.

نشرت صفحة @dylandkt تسريبات جديدة توضح من خلالها خطط ابل الأولى لدعم سلسلة iPhone 13 القادمة بشكل كامل بمستشعر LiDAR، إلا أن شركة ابل تراجعت لاحقاً لأسباب غير واضحة، ليقتصر دعم إصدارات Pro فقط بهذا المستشعر.

كما توضح التسريبات أن ابل قد تجلب تقنية LiDAR في الإصدار الرئيسي iPhone 13 و هاتف iPhone 13 Mini بينما تدعم iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بمستشعر LiDAR في الجهة الخلفية.

يذكر أن ابل قدمت مستشعر LiDAR للمرة الأولى في 2020 في جهاز iPad Pro، ومن ثم دعمت كلاً من هواتف iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بالمستشعر، أيضاً تتضمن التقنية نظام “Time of Flight” الذي يدعم قياس المسافة بين المستشعر والأشياء لدعم الكاميرة بميزة تحديد المسافة بدقة بهدف تحسين تقنية الواقع المعزز، وأيضاً تحسين التصوير في الظلام أو في الإضاءة المنخفضة.

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