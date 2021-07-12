شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بـ iOS 15 تتيح لمستخدمى أيفون إعادة تعيين كلمة مرور Apple ID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينسى الكثير من المستخدمين رقم Apple ID الخاص بهم في كثير من الأحيان، والمشكلة هي أنه بعد بضع محاولات غير صحيحة لتسجيل الدخول، ستقوم أبل بإغلاق حسابك وإجبارك على الاتصال بدعم أبل لتتمكن من الوصول إلى حسابك وفتح جميع أجهزة أبل الخاصة بك.

وقد يُعتبر الاضطرار إلى إجراء هذه المكالمة بمثابة مشكلة كبيرة، ونتيجة لذلك، سيصدر iOS 15، الذي سيصدر في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه الكشف عن سلسلة iPhone 13 الجديدة في سبتمبر، ميزة جديدة تسمى Account Recovery والتي تتيح لك الاتصال بأحد الأقارب أو الأصدقاء الذين سيعطيك رمزًا خاصًا لـ"افتح حسابك وأعد تعيين كلمة المرور الخاصة بك"، فعندما يتم قفل حسابك، يمكنك الاتصال بصديقك الموثوق به والذي سيعطيك رمزًا سيفتح حساباتك.

ولتحديد جهات الاتصال الموثوق بها، انتقل إلى الإعدادات وانقر فوق اسمك في الجزء العلوي من الصفحة، ومن هناك، انتقل إلى كلمة المرور والأمان> استرداد الحساب> إضافة جهة اتصال للاسترداد، وستظهر لك صفحة تعرض لك بالضبط ما يمكن لجهات اتصال الاسترداد رؤيته أو فعله بحسابك.

وبعد ذلك، انقر فوق إضافة جهة اتصال الاسترداد في أسفل الصفحة، وعند مطالبتك بذلك، أضف كلمة مرور Apple ID الخاص بك واتبع الإرشادات لتحديد جهات اتصال الاسترداد الخاصة بك.

ولنفترض أنه تم قفل أحد أجهزتك ولا يمكنك تذكر معرف كلمة المرور، فباستخدام أيفون الخاص بك، اتصل بأحد جهات اتصال استرداد الحساب الخاصة بك الذين سيستخدمون أيفون الخاص بهم للحصول على رمز قصير ينقلونه إليك، وستضغط على الرقم لفتح حسابك وسيُطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة للحساب.

وبدلاً من ذلك، استخدم مجموعة من الأحرف والأرقام والأحرف الخاصة، وإذا نسيت ذلك مرة أخرى، فهذا هو الغرض من جهات الاتصال الموثوقة، وبالمناسبة، يجب أن تكون جهات الاتصال الموثوقة التي تحددها مالك أيفون يبلغ من العمر 13 عامًا فما فوق، وتذكر أن هذه الميزة لن تظهر إلا بعد تثبيت iOS 15 على جهازك.