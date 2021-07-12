تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف ZTE Blade V30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لهاتف ZTE Blade V30 المرتقب، كما أوضحت التسريبات السعر الذي ينطلق به للأسواق.

تستعد شركة ZTE لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Blade، ولقد كشفت صفحة “Sudhanshu Ambhore” عن السعر الذي ينطلق به الهاتف للأسواق وهو 200 يورو.

كما إستعرضت التسريبات تصميم وألوان هاتف Blade V30 قبل الإعلان المرتقب، كما كُشِف عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي الجهة الخلفية يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة المميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وعدسات 26مم، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وبعد بؤري 16مم، كما تشمل الإعدادات اثنان من المسشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

وينطلق Blade V30 بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Unisoc Tiger T618، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

ويدعم V30 تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع منفذ USB C، ويتميز الهاتف بقياسات 165.8 في 77.8 في 8.9مم، ووزن 193 جرام.

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