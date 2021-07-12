شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يطلق خدمة الرسائل ذاتية الاختفاء على واتساب لأنظمة iOS والان مع تفاصيل الخبر
وإذا قمت بالتسجيل في الإصدار التجريبي 2.21.140.9 في Testflight، فستتمكن من إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفى ذاتيا بمجرد عرضها ورفضها، سيرى المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة "العرض مرة واحدة" زرًا مخصصًا يشبه المؤقت في خصية إدخال التسمية التوضيحية، بحسب ما نقله موقع Engadget.
كما يلاحظ WABetaInfo، لا يوجد ما يمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة للوسائط ولن يتم إخطارك إذا قام المستلم بذلك، بصفتك مستلمًا، لا يمكنك أيضًا حظر تلقي إشعار المرسل بعد فتح الرسالة.
وروج WhatsApp لهذه الميزة كطريقة لتشجيع المحادثات الأكثر واقعية وحميمية، قال Parent Facebook سابقًا أنه سيتم حظر ميزات محددة من المستخدمين الذين لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للخلاف، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا القرار.