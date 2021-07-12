شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يطلق خدمة الرسائل ذاتية الاختفاء على واتساب لأنظمة iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم فيسبوك بإطلاق وسائط ونصوص للمسح الذاتي لتطبيق واتساب على نظام التشغيل iOS عبر إصدار تجريبي جديد، وذلك بعد إطلاق الميزة على نظام اندرويد الشهر الماضي وفقًا لموقع معلومات WABetaInfo واتساب.

وإذا قمت بالتسجيل في الإصدار التجريبي 2.21.140.9 في Testflight، فستتمكن من إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفى ذاتيا بمجرد عرضها ورفضها، سيرى المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة "العرض مرة واحدة" زرًا مخصصًا يشبه المؤقت في خصية إدخال التسمية التوضيحية، بحسب ما نقله موقع Engadget.

على عكس رسائل WhatsApp التي تختفي، والتي تحذف بعد سبعة أيام، فإن الصور ومقاطع الفيديو المرسلة باستخدام وضع العرض مرة واحدة ستختفي فور إغلاقها، سيتم إخطار المرسل عند عرض الوسائط الخاصة به.

كما يلاحظ WABetaInfo، لا يوجد ما يمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة للوسائط ولن يتم إخطارك إذا قام المستلم بذلك، بصفتك مستلمًا، لا يمكنك أيضًا حظر تلقي إشعار المرسل بعد فتح الرسالة.

وروج WhatsApp لهذه الميزة كطريقة لتشجيع المحادثات الأكثر واقعية وحميمية، قال Parent Facebook سابقًا أنه سيتم حظر ميزات محددة من المستخدمين الذين لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للخلاف، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا القرار.