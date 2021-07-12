شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطرح iPad Pro 11 خلال العام المقبل بشاشة mini-LED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أجهزة iPad Pro 2021 اللوحية في أبريل، وكان الإصدار 12.9 بوصة هو الأول الذي يأتي مع شاشة LCD mini-LED، حيث تسمح التقنية بحد أقصى 1000 شمعة في المتر المربع للسطوع وتتيح مزيدًا من التعتيم المحلي الحبيبي، ومع ذلك، فإن جهاز iPad Pro الأصغر مقاس 11 بوصة لم يحصل على اللوحة الجديدة الفاخرة واستقر على شاشة LCD تقليدية.

لكن سيتغير هذا العام المقبل، وفقًا لمحلل أبل Ming-Chi Kuo، سيأتي كل من iPad Pro 11 وiPad Pro 12.9 بشاشة mini-LED في عام 2022 وفقًا لأحدث ملاحظة للمستثمر، ومن المتوقع أيضًا أن تحتوي الأجهزة اللوحية على ظهر زجاجي بدلاً من حاوية من الألومنيوم، مما سيمكن من الشحن اللاسلكي.

وتستعد أبل أيضًا لتغيير آخر في الشاشة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها، حيث يتم استبعاد Touch Bar في MacBook Pro لصالح صف الوظائف الأكثر تقليدية، وكانت هذه الميزة جزءًا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مدار السنوات الخمس الماضية، ولكنها لم تكتسب الكثير من الاهتمام مع المستخدمين.