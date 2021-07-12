تكنولوجيا: ابل تطلق جهاز iPad Mini 6 بتصميم جديد في خريف هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر عبر Mark Gurman مؤخراً على أن شركة ابل في طريقها للكشف عن جهاز iPad Mini 6 بتصميم جديد في خريف هذا العام.

قامت شركة ابل بإعادة تصميم أجهزة MacBook و iMac خلال الفترة الماضية لتتوافق مع الرقاقات الجديدة المتطورة من الشركة وإستبدال رقاقات إنتل، كما أطلقت ابل iPad Pro خلال الفترة الماضية بشريحة M1، واليوم تستعد عملاق التكنولوجيا لإطلاق iPad Mini 6.

ولقد أكد Mark Gurman في تقرير نشر على Power On على أن ابل تستعد لإطلاق iPad Mini 6 في خريف هذا العام، على أن تقدم ابل خلال الحدث إصدار جديد من Apple iMac مميز بحجم أكبر في الشاشة.

ومن المقرر أن ينطلق جهاز iPad Mini بتصميم جديد يتضمن إطارات أنحف، كما يتم إزالة الزر الرئيسي من أسفل الشاشة في هذا الإصدار، وهي تغييرات كبيرة في تصميم iPad Mini منذ سنوات، كما تحاكي التغييرات التي أجريت على تصميم iPad Air.

كما تشير التسريبات إلى أن جهاز iPad Mini 6 يأتي بقياسات 206.3 في 137.8 في 6.1مم، كما يتوفر بعدد ثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الفضي، والأسود إلى جانب الذهبي.

أيضاً يتم تغيير منفذ Lightning في هذا الإصدار بمنفذ USB C، كما تأتي تقنية إستعشار البصمة Touch ID في الزر الرئيسي للجهاز، وتشير التوقعات إلى أن جهاز iPad Mini 6 يأتي برقاقة معالج من سلسلة معالجات A.

يذكر أن ابل تقدم في الحدث المرتقب في خريف هذا العام جهاز iMac جديد بحجم أكبر للشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم يأتي بحجم شاشة 27 إنش، مع معالج M1X أو M2.

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