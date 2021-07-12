شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح أول رحلة فضائية للملياردير ريتشارد برانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت طائرة "فيرجن جالاكتيك" الفضائية VSS Unity على الأرض بأمان، الأحد، بعد رحلة تاريخية إلى الفضاء استغرقت ساعة وكان على متنها مؤسس الشركة الملياردير ريتشارد برانسون، الذي وصل إلى الفضاء قبل رحلة مماثلة لمؤسس أمازون جيف بيزوس مقررة في 20 يوليو وفقا لما نقلته سي إن إن عربية.

وانطلقت رحلة برانسون إلى الفضاء حوالي الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرًا بتوقيت جرينيتش، من قاعدة Spaceship America في ولاية نيوميكسيكو، متجهة إلى الفضاء لمسافة 50 ميلًا بعيدًا عن الأرض، قبل أن تعود وتهبط في القاعدة نفسها خلال ساعة واحدة.

واستغرق الوصول إلى يوم إقلاع الرحلة القصيرة أكثر من عقدين من الزمن، حيث أسس برانسون شركة "فيرجن جالاكتيك" في 2004 بهدف إنشاء مركبة فضائية مجنحة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 8 أشخاص، بما في ذلك طياران و6 ركاب.