علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لجوجل يحذر من تقييد الإنترنت المجانى والمفتوح حول العالم

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القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، سوندار بيتشاى، من تعرض الإنترنت المجانى والمفتوح للهجوم فى دول حول العالم، قائلًا إن العديد من البلدان تقيد تدفق المعلومات.

ورأى بيتشاي -في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"- أن الذكاء الاصطناعي يُعد أعمق من النار والكهرباء أو الإنترنت، متوقعًا أن يحدث على مدار ربع القرن المقبل تطوران آخران يمثلان ثورة في عالمنا: الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

وأضاف : "إنني أعتبرها أكثر التقنيات عمقًا التي ستطورها البشرية وتعمل عليها على الإطلاق".

ولفت بيتشاي إن جوجل أحد أكبر دافعي الضرائب في العالم، وتلتزم بقوانين الضرائب في كل بلد تعمل فيه.
 

 

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MO Nasa

MO Nasa

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