تكنولوجيا: وان بلس تستعد للكشف عن سماعة OnePlus Buds Pro في الحدث القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة وان بلس حدث في 22 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف OnePlus Nord 2 5G، ولقد تم التأكيد أيضاً على خطط الشركة للإعلان عن سماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية خلال الحدث.

تستمر شركة وان بلس في التوسع بمنتجات الشركة خلال الفترة القادمة، حيث تستعد الشركة لإضافة إصدار جديد لسلسلة سماعات OnePlus Buds لاحقاً هذا الشهر.

ولقد أكدت وان بلس رسمياً على خططها لإطلاق سماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية في المؤتمر المقرر عقده في 22 من يوليو.

أيضاً كجزء من”OnePlus Lab” تقدم شركة وان بلس للمستخدمين فرصة لتجربة السماعة اللاسلكية أو هاتف OnePlus Nord 2 5G قبل الإعلان الرسمي، على أن تتلقى الشركة الطلبات حتى 17 من شهر يوليو، كما يتم تسجيل معلومات الإتصال، والدولة، واسم المستخدم، العمر، السماعة المستخدمة حالياً مع بعض التفاصيل الأخرى في الطلبات المقدمة للشركة.

يذكر أن شركة وان بلس لم تقدم أي تفاصيل حول مواصفات سماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها تأتي بترقية للإصدار الحالي، لذا من قد تدعم السماعة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

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