شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية منع جوجل من تتبعك عبر بريد gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد جيميل من شركة جوجل خدمة شائعة للبريد الإلكترونى، ولكن عملاق البحث تلجأ إليها من أجل تتبعك بسهولة، وإذا كنت قد استخدمت الخدمة حديثًا فقد تلاحظ وجود العديد من الميزات المصممة لجعل تجربة استخدام البريد الإلكترونى أكثر سلاسة وفقا لما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويمثل الرد الذكى إحدى هذه الميزات، حيث يتيح للمستخدمين اقتراحات للعبارات والردود السريعة، وتعمل الميزة عن طريق مسح رسائلك وإعداد ما تعتقد أنه ردود مناسبة.

وتعتبر هذه الميزة من أكثر الميزات استخدامًا، وقالت جوجل فى عام 2017 إن 12 فى المئة من الردود فى الخدمة كانت ردودًا ذكية.

وبالرغم من أن العديد من الأشخاص يجدون الميزة مفيدة، فقد يجدها الآخرون مقلقة بعض الشيء، وذلك لأنها مدعومة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعى التى تفحص بريدك.

إيقاف تتبع جوجل لك عبر جيميل

إذا كنت ترغب فى إيقاف تشغيل الردود الذكية ومنع جوجل من تتبعك عبر خدمة البريد الإلكترونى فاتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك فى جيميل، ومن ثم الضغط على أيقونة الترس فى أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

فى النافذة المنبثقة التى تظهر لك، اضغط على رابط عرض جميع الإعدادات فى الأعلى.

قم بالتمرير للأسفل فى الشاشة التى تظهر لك ثم اختر خيار إيقاف الرد الذكي.

كيفية منع جوجل من التجسس عليك عبر بريد جيميل

إيقاف ميزة الكتابة والاقتراحات الذكية

تعمل الكتابة الذكية عبر الذكاء الاصطناعى للتعلم من أسلوبك فى الكتابة واقتراح الجمل قبل إكمالها. ومثل ميزة الردود الذكية. تعد ميزة الكتابة الذكية مفيدة وفعالة. وإذا كانت فكرة تتبعك عبر جيميل تزعجك، فمن السهل إيقاف تشغيلها.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك فى جيميل ومن ثم الضغط على أيقونة الترس فى أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

فى النافذة المنبثقة التى تظهر لك، اضغط على رابط عرض جميع الإعدادات فى الأعلى.

ضمن قسم الكتابة الذكية، قم باختيار خيار إيقاف تخصيص الكتابة الذكية.

وهناك ميزة فى جيميل تسمى التذكيرات التلقائية قد ترغب أيضًا فى إيقاف تشغيلها إذا لم تعجبك فكرة قيام خوارزمية جوجل بفحص بريد جيميل.

وتقترح هذه الميزة رسائل البريد الإلكترونى التى قد ترغب فى الرد عليها أو متابعتها. وإذا كان هناك حاجة إلى الرد على رسالة بريد إلكتروني. فإن النص الأصلى يظهر أعلى بريدك الوارد.

وتظهر رسائل البريد الإلكترونى المرسلة التى تعتقد جيميل أنه يجب عليك متابعتها فى الجزء العلوى من صندوق الوارد.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك فى جيميل ومن ثم اضغط على أيقونة الترس فى أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

فى النافذة المنبثقة التى تظهر لك اضغط على رابط عرض جميع الإعدادات فى الأعلى.

قم بإلغاء تحديد الخيارين ضمن قسم التذكيرات التلقائية.