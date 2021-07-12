شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10.4 مليون اشتراك فى التليفون الأرضى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول حجم الإشتراكات فى التليفون الأرضى إلى 10.39 مليون اشتراك خلال مارس 2021 مقارنة بـ 10.59 مليون فى فبراير 2021 و 9.52 مليون اشتراك فى مارس 2020.

ومشتركو التليفون الثابت وفقًا لنوع الاشتراك يستحوذ عدد المشتركين منازل 89% وعدد المشتركين تجارى 9% وعدد المشتركين حكومى 2%.

167 سنة هو عمر الشركة المصرية للاتصالات والتى تعد من أقدم شركات الاتصالات فى العالم والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وظلت خطوط الربط بين العاصمة والإسكندرية هى التلغراف، حتى عام 1881 حيث تم تدشين أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين قبل أن تتوسع فى الربط بين بقية المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط التليفونية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

كذلك تقدم شركة اتصالات مصر خدمات التليفون الأرضى كمشغل ثانى فى السوق المصرى منذ ثلاث أعوام، ويتم سداد فواتير التليفون الأرضى لشركة اتصالات مصر شهريا.