شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تتعامل مع جهاز أيفون من أى إصدار فى حالة توقفه عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا واجهت عطل ما في جهاز الأيفون الخاص بك وتجمدت الشاشة أو تحولت للون الأسود، فيمكنك إتباع هذه الخطوات لإصلاحه دون فقد بياناتك، إذا وصل الجهاز إلى نقطة لا يمكنك فيها تشغيله أو إيقاف تشغيله، فإن خيارك الأول هو إعادة التشغيل، ثم اتباع غيره، نقدم لك التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "business insider".



إعادة تشغيل جهاز أيفون إعادة تشغيل جهاز أيفون لن يؤدي إجبار جهاز أيفون على إعادة التشغيل إلى مسح أي تطبيقات أو بيانات، لذا فهو الحل الأول الآمن، وتعتمد خطوات فرض إعادة التشغيل على إصدار أيفون الخاص بك.

بالنسبة إلى iPhone 12 أو iPhone 11 أو iPhone XR أو iPhone XS أو iPhone X أو iPhone 8 أو iPhone SE (الجيل الثاني).

اضغط على زر رفع الصوت، واضغط على زر خفض الصوت، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى يتم تشغيل الشاشة مرة أخرى، وتوقف عند ظهور شعار أبل.





أيفون 7اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت وزر sleep / wake في نفس الوقت، وتوقف عند ظهور شعار أبل.





أجهزة iPhone 6s و iPhone SE (الجيل الأول)

اضغط مع الاستمرار على زر Sleep / Wake وزر Home في نفس الوقت، وتوقف عند ظهور شعار أبل

إذا لم يتم تشغيل أيفون أو بدء التشغيل بعد فرض إعادة التشغيل، فانتقل إلى الطريقة التالية.



اشحن جهاز أيفون اشحن جهاز أيفون من الممكن أن يؤدي شحن هاتفك لفترة قصيرة إلى إحيائه، وللحصول على أفضل النتائج، قم بتوصيل هاتفك مباشرة بمحول طاقة وتجنب شحنه لاسلكيًا أو قم بتوصيله بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر، واتركه يشحن لمدة ساعة على الأقل ثم حاول استخدامه مرة أخرى.

إذا كان جهاز أيفون الخاص بك لا يزال لا يعمل، أو تعطل أثناء بدء التشغيل، فإن خيارك التالي هو تحديث iOS أو إعادة تثبيته.