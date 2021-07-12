شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9.26 مليون اشتراك بخدمات الإنترنت فائق السرعة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع حجم الاشتراكات بخدمات الإنترنت فائق السرعة حيث وصل عدد مستخدمي ADSL إلى نحو 9.26 مليون اشتراك بنهاية مارس 2021 ومقارنة بنحو 9.09 مليون اشتراك بنهاية فبراير 2021 و7.53 مليون اشتراك بنهاية مارس 2020.

ووصلت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول الى 55.29% بنهاية فبراير 2021 مقارنة بنحو 41.79 مليون اشتراك فى يناير 2021 و42.01 مليون اشتراك فى 2020.

وتتصدر القاهرة الكبرى التوزيع الجغرافى لمشتركى ADSL بنسبة 36% تليها الدلتا 33% والوجه القبلى 15% والإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.

وتصل نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت إلى نحو 57.3% وفقا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر والأفراد لعام 2019/2020.