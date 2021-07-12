شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تفعيل ميزة التسميات التوضيحية فى تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أن تضيف منصة تيك توك ميزة التسميات التوضيحية فى شهر أبريل من هذا العام، كان الكثير من صناع المحتوى يضيفون التسميات التوضيحية يدويًا إلى مقاطع الفيديو. وذلك إما عبر ميزة نص التطبيق أو باستخدام تطبيقات خارجية وفقا لما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية.

ولكن لم يعد ذلك ضروريًا الآن، حيث أصبحت ميزة التسمية التوضيحية التلقائية الآن جزءًا من المنصة يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها بسهولة.

ميزة التسميات التوضيحية مهمة

يمكن أن تكون ميزة التسميات التوضيحية أداة وصول حيوية للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو الصمم.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون التسمية التوضيحية مفيدة للأشخاص الموجودين فى بيئات لا يمكنهم فيها استخدام الصوت أو ليس لديهم سماعات رأس متاحة.

وتعتبر الميزة مفيدة ايضًا للأشخاص الذين يرغبون فى مشاهدة مقاطع الفيديو وفى الوقت نفسه تتبع ما يقال فى مقطع الفيديو.

افتح تطبيق تيك توك ومن ثم قم بتحميل مقطع الفيديو الذى أنشأته سابقًا.

اضغط على علامة الاختيار للإشارة إلى أنك جاهز لبدء العمل عليه.

اضغط على رمز التسميات التوضيحية فى الجهة اليمنى من الشاشة.

تحصل على شاشة تشرح كيفية عمل الميزة.

قم بالموافقة على شروط الاستخدام.

اضغط على خيار تفعيل التسميات التوضيحية.

يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعالج التطبيق التسميات التوضيحية للفيديو اعتمادًا على طول المقطع.

بعد الانتهاء تظهر لك شاشة بها نسخة أصغر من مقطع الفيديو مع التسميات التوضيحية المدرجة أسفله.

إذا كنت راضيًا عن التسميات التوضيحية، فاضغط على خيار حفظ فى أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

فى حال لم تكن راضيًا يمكنك تعديلها بالضغط على أيقونة التعديل فى الجهة اليمنى.

الآن يمكنك استخدام لوحة مفاتيح الهاتف لتغيير أو تعديل أى جمل خاطئة.

يمكنك أيضًا تقسيم الأسطر التى تعتقد أنها طويلة جدًا. ولكن لا يمكنك ضم الأسطر التى تعتقد أنها قصيرة جدًا.

إذا قسمت سطرًا عن طريق الخطأ وغيرت رأيك، فإنه يتعين عليك الضغط على زر الرجوع وتجاهل تعديلاتك السابقة والبدء من جديد.

بعد الانتهاء اضغط على خيار حفظ فى أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

ولا يمكنك تنسيق التسميات التوضيحية، فأنت ملزم بما يقدمه لك التطبيق.

وإذا كنت تريد المزيد من التخصيص للتسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو فى تيك توك فإنه يتعين عليك تعطيل ميزة التسمية التوضيحية التلقائية فى التطبيق واستخدام ميزة النص الموجودة فى الجزء السفلى من شاشة التعديل من أجل إنشاء تسميات توضيحية يدويًا وتخصيصها كما تريد.

تعطيل التسميات التوضيحية فى تيك توك

إذا كانت التسميات التوضيحية تشتت الانتباه، فإن بإمكانك تعطيلها وإخفائها من الظهور فى مقاطع الفيديو.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

أثناء مشاهدة مقطع فيديو يتضمن تسمية توضيحية اضغط على أيقونة تسمية توضيحية ثم اختر خيار إخفاء الترجمة.

لن يتم إيقاف تشغيل الترجمة التلقائية لجميع مقاطع الفيديو التى تشاهدها. بل يكون هناك مستطيل صغير على جانب كل مقطع فيديو للإشارة إلى أنه يحتوى عادةً على تسميات توضيحية.

إذا كنت ترغب فى إعادة تفعيل الميزة فى تيك توك فما عليك سوى النقر على هذا المستطيل.