شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدمغة الأسماك تكبر عندما تضطر إلى التفكير وتتقلص فى البيئات المريحة والان مع تفاصيل الخبر
قال لابيرج، إن طفرة النمو اقتصرت على مادتها الرمادية، ولم تؤثر على قلبها أو على أعضاء آخرين، وكانت نظريته هي أن البيئات المعيشية الأكثر تعقيدًا تجبر الأسماك فعليًا على زيادة قوتها العقلية.
وأضاف الباحث، أن أدمغة الأسماك "مرنة" ويمكن أن تنمو بشكل أكبر عندما تواجه بيئات أكثر تعقيدًا.
وكان درس لايبرج سمك السلمون المرقط في بحيرتين في أونتاريو على مدار عدة سنوات، ووجد أن حجم دماغهم يزداد في الخريف والشتاء، ثم يتناقص في الربيع والصيف.
ويفضل سمك السلمون المرقط في البحيرة المياه الأكثر برودة، لذلك عندما تبرد البحيرة، يمكنه البحث عن الطعام بالقرب من السطح والشاطئ.
يقول لابيرج إن هذا يخلق بيئة أكثر تنافسية وتعقيدًا أحيانا بالنسبة لهم، مما يتطلب المزيد من المادة الرمادية.
ووجدت الأبحاث السابقة التي أجراها لايبرج، أن أدمغة سمكة الشمس التي تعيش في موائل الخط الساحلي كانت أكبر من نظيراتها في المياه المفتوحة.