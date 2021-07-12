شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجربة ناسا النباتية تنطلق إلى الفضاء في رحلة Virgin Galactic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق ثلاثة أنابيب من النباتات من بين التجارب الأخرى إلى الفضاء على متن طائرة الفضاء التابعة لشركة Virgin Galactic، وذلك مع مؤسس الشركة ريتشارد برانسون وطاقمه، فستعمل التجربة المدعومة من وكالة ناسا على إطلاق نبتة مزهرة تُعرف باسم Arabidopsis thaliana، فإنها كائن حي شائع الاستخدام في علوم الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بالنسبة لـ Virgin Galactic ، ستكون التجربة المصغرة اختبارًا لقدرة الركاب البشريين على إجراء تجارب علمية خلال الرحلة التي تستغرق 90 دقيقة.

قالت وكالة ناسا: "سيتم تنشيط ثلاثة أنابيب مملوءة بالنباتات لإطلاق مادة حافظة في مراحل جمع البيانات أثناء الرحلة، وذلك عند مستويات جاذبية الأرض قبل تعزيز الصاروخ، وقبل دخول الجاذبية الصغرى، وبعد انتهاء الجاذبية الصغرى.

وهذه تجربة جامعة فلوريدا، التي صممها الباحثان المشاركان روبرت فيرل وآنا ليزا بول، وأضافت ناسا أن التجربة ستطلق مادة حافظة لالتقاط الكيمياء الحيوية للنباتات في نقاط محددة أثناء الانتقال داخل وخارج الجاذبية الصغرى، وسيقوم الباحثون المشاركون من جامعة فلوريدا بإجراء تحليلات التعبير الجيني على النباتات في الأسابيع التي أعقبت الرحلة.

جدير بالذكر أن هذه الرحلة المأهولة بالكامل الأولى لشركة Virgin Galactic التى تنطلق بطائرة الفضاء SpaceShipTwo Unity مع راكب خاص على متنها، وهو الملياردير ريتشارد برانسون، مؤسس الشركة، وسيبدأ برانسون وثلاثة من زملائه في الطاقم واثنان من الطيارين في الرحلة التاريخية بعد أن تم نقلها إلى موقع الإطلاق بواسطة الطائرة الحاملة VMS Eve.