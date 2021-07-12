شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين سفينتى الفضاء Virgin Galactic وBlue Origin New Shepard؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط كل من ريتشارد برانسون وجيف بيزوس من الملياردير للتوجه إلى الفضاء هذا الشهر، حيث تبدو طائرة فيرجن جالاكتيك VSS Unity التابعة لشركة Branson وصاروخ Bezos's Blue Origin New Shepard مختلفان تمامًا ولكن لديهما بعض أوجه التشابه.

الفارق طائرة الفضاء VSS Unity وطائرة Blue Origin New Shepard؟ وتمكن ريتشارد برانسون، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Galactic، لدخول الفضاء على متن طائرته الفضائية VSS Unity أمس 11 يوليو، حيث ستطير المركبة إلى ارتفاع بواسطة طائرة حاملة تسمى VMS Eve.

وبعد أن ظلت في الفضاء شبه المداري لبضع دقائق، عادت وحدة VSS إلى الأرض على مدرج مثل الطائرة، وبالمقارنة، فإن مجموعة الصواريخ والكبسولة من شركة Blue Origin الجديدة تطلق من منصة الإطلاق إلى مدار فرعي معًا قبل أن تنفصل الكبسولة، ويعود الصاروخ إلى منصة الإطلاق وتقضي الكبسولة بضع دقائق في الفضاء قبل أن تسقط مرة أخرى على الأرض عبر المظلة.





وستسمح كلتا المركبتين للركاب بتجربة بضع دقائق في مساحة خالية من الوزن، وتتطلب طائرة الفضاء VSS Unity طيارين ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى أربعة ركاب، فيما يطير صاروخ وكبسولة Blue Origin New Shepard بشكل مستقل، مما يعني أنهم لا يحتاجون إلى طاقم، وتتسع الكبسولة لما يصل إلى ستة ركاب.

ويخطط بيزوس للذهاب إلى الفضاء في الكبسولة في 20 يوليو مع شقيقه وضيف دخل في حرب مزايدة خيرية للحصول على تذكرة، ويقال إن أعلى ارتفاع لوحدة VSS يبلغ حوالي 293000 قدم، فيما يقال إن أعلى ارتفاع لـ New Shepard يبلغ حوالي 327،360 قدمًا.