شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برانسون مقابل بيزوس.. من لديه خطة فضائية أفضل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الأسبوعين المقبلين، سيقلع مؤسس Blue Origin جيف بيزوس ومؤسس Virgin Galactic ريتشارد برانسون إلى الفضاء، على متن سفن الفضاء التي صممتها شركاتهم الخاصة ما تعد لحظة مهمة لصناعة الفضاء الخاصة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: من لديه خطة أذكى؟

في 5 مايو أعلنت شركة Blue Origin ، المملوكة من قبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون جيف بيزوس، أنها ستنقل طاقمها الأول من رواد الفضاء إلى الفضاء في 20 يوليو - الذكرى 52 لهبوط Apollo 11 على سطح القمر.

بعد 15 رحلة تجريبية ناجحة، ستكون هذه أول رحلة مأهولة لسفينة الفضاء نيو شيبرد التابعة لشركة بلو أوريجين، سيشغل مقعد واحد فائز غير معلن عنه في مزاد خيري، ورد أنه دفع 28 مليون دولار أمريكي للحصول على الامتياز، سيشغل بيزوس وشقيقه مارك مقعدين إضافيين.

سيذهب المقعد الرابع إلى Wally Funk، كانت الطيار البالغة من العمر 82 عامًا مرشحة واعدة في برنامج تدريب رواد الفضاء في ميركوري 13 في الستينيات، لكنها لم تكن قادرة على الذهاب إلى الفضاء بسبب جنسها.

لم يمض وقت طويل بعد أن أعلن بيزوس عن خططه، وانضم السير ريتشارد برانسون أيضًا وحدد موعد الإطلاق في 11 يوليو - قبل تسعة أيام من رحيل بيزوس.

سيسافر برانسون كجزء من طاقم مكون من ستة أفراد على متن طائرة الفضاء فيرجن جالاكتيك VSS Unity، ستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها نقل VSS Unity ، المركبة الفضائية المحددة SpaceShipTwo إلى الفضاء ولكنها الأولى بطاقم كامل.

خطط مصممة

ستكون كلتا الرحلتين قصرتين وتعتمدان على تعريفات مختلفة لمكان بدء "الفضاء".

اختارت شركة Bezos's Blue Origin تعريف هذا بخط كارمان المعترف به دوليًا على ارتفاع 100 كيلومتر، ستكون ذروة مسار New Shepard بعد هذا الحد.

وفي الوقت نفسه اختارت شركة فيرجن جالاكتيك تعريف القوات الجوية الأمريكية للفضاء على ارتفاع حوالي 80 كم. يصل SpaceShipTwo بشكل عام إلى ذروة ارتفاع حوالي 90 كم أثناء الرحلة.

نيو شيبرد من بلو أوريجين

New Shepard من Blue Origin هو صاروخ مستقل تمامًا (بدون طيارين) ينطلق بشكل عمودي بالكامل تقريبًا من موقع الإطلاق في غرب تكساس النائي.

يتم تشغيله بواسطة محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل BE-3 ، والذي يحترق لمدة دقيقتين ونصف تقريبًا حتى تصل المركبة الفضائية إلى ارتفاع 55 كم، بسرعة 900 متر في الثانية مع مساره الرأسي تقريبًا، يعد هذا ارتفاعًا وزخمًا كافيين للوصول إلى الفضاء.

بمجرد توقف محرك الصاروخ عن الاحتراق، ينفصل المعزز الذي يحمل محرك الصاروخ والوقود عن كبسولة الطاقم ويعود إلى الأرض.

وستستغرق الرحلة بأكملها عشر دقائق فقط، حيث يعاني رواد الفضاء من انعدام الوزن بالقرب من ذروة الارتفاع قبل أن تعود كبسولتهم إلى الغلاف الجوي وتنجرف عائدة إلى الأرض حيث ستساعد المظلات في التباطؤ.

سيتم نقل طائرة الفضاء SpaceShipTwo التابعة لشركة Virgin Galactic إلى ارتفاع يصل إلى 15 كم بواسطة طائرة حاملة WhiteKnightTwo. في هذه المرحلة ستطلق نفسها في الفضاء بدءًا من الغلاف الجوي السفلي السميك.

سوف ينفصل SpaceShipTwo عن WhiteKnightTwo ويبدأ محركها الصاروخي الهجين الذي يحترق لمدة دقيقة، مما يمنح الطائرة زخمًا كافيًا للوصول إلى ارتفاع 90 كم.

على غرار New Shepard ، سيختبر الركاب عدة دقائق من انعدام الوزن قبل العودة إلى الغلاف الجوي.

نظرًا لسرعتها المنخفضة عند إعادة الدخول ، ستقوم SpaceShipTwo بإجراء "إعادة دخول"، حيث ستقوم بتدوير أجنحتها لأعلى واستخدامها للحفاظ على ثباتها، مثل الريشة، حيث تنخفض إلى ارتفاع 15 كم.

ستصبح بعد ذلك مرة أخرى طائرة فضائية وتنزلق عائدة إلى الأرض تحت سيطرة الطيارين لتكون جاهزة لإعادة الاستخدام.

صاروخ مقابل طائرة فضائية

هناك العديد من الاختلافات والتشابهات في مناهج الشركات.

سيكون لكل منهما رحلات قصيرة، مما يسمح لهما بالاستفادة من مسارات الإطلاق دون المدارية، هذا يعني أنهم سيصلون إلى الارتفاع الصحيح للوصول إلى الفضاء، لكنهم لن يذهبوا إلى المدار، يتطلب هذا النهج وقودًا أقل بكثير من الرحلة المدارية.

كما أن المسارات شبه المدارية تجعل العودة أبطأ بشكل ملحوظ، لذلك لن تكون هناك حاجة للدرع الحراري الثقيل الذي سيكون مطلوبًا عند العودة من المدار، أيضًا يهدف كلاهما إلى إعادة استخدام سفن الفضاء الخاصة بهما لخفض تكاليف التشغيل بمرور الوقت.

مناهجهم مختلفة تمامًا

إن New Shepard من Blue Origin هو في الأساس "صاروخ سبر" كبير، وهو عبارة عن صواريخ بحثية صغيرة تؤدي قفزات دون مدارية بحيث يمكن إجراء التجارب العلمية أثناء الرحلات القصيرة إلى الفضاء.

كما أنه يستخدم محركًا صاروخيًا سائلًا، والذي على الرغم من صعوبة تصميمه، يكون أكثر أمانًا.

وتعتبر New Shepard ، التي أجرت 15 رحلة تجريبية ناجحة بدون طاقم، مركبة فضائية بسيطة بشكل عام. سيؤدي هذا على الأرجح إلى جعله أرخص وأكثر أمانًا على المدى الطويل.

في المقابل تعد SpaceShipTwo من Virgin Galactic أكثر تقدمًا، يتم إطلاقها في الجو وهي تعمل بالطاقة الصاروخية - وهو نهج لم يتم استكشافه بشكل صحيح منذ وكالة ناسا وبرنامج X-15 التابع لسلاح الجو الأمريكي في الستينيات.

للحصول على رحلة ناجحة يجب إطلاق SpaceShipTwo أثناء حملها على متن طائرة حاملة، ويجب أن تشعل محركها الصاروخي في الهواء، وتخزن أجنحتها للعودة مرة أخرى ثم تفريغها مرة أخرى للانزلاق إلى الأرض، لقد فشل هذا الإجراء المعقد عدة مرات.

وتم إحباط رحلة SpaceShipTwo الأخيرة بسبب عطل في الكمبيوتر بعد اشتعال محركها الصاروخي، هبطت بسلام لكنها لم تصل إلى الفضاء.

وفي عام 2014 أدى التنشيط العرضي لنظام إعادة الدخول المصنوع من الريش أثناء الصعود إلى الفضاء إلى تدمير نموذج SpaceShipTwo الأول ، VSS Enterprise ، مما أسفر عن مقتل مساعد الطيار بشكل مأساوي.

التنوع مقابل البساطة

في حين أن تكاليف المقعد على كلتا المركبتين ستكون مذهلة، إلا أن فيرجن أتلانتيك هي الوحيدة التي أعلنت عن سعر رسمي: 250 ألف دولار أمريكي لكل مقعد على رحلة سبيس شيب تو، من المتوقع أن يتم تسعير New Shepard من Blue Origin بشكل مماثل.

تعني بساطة نظام Blue Origin أنه من المحتمل أن يكون مجهزًا بشكل أفضل لتقليل التكاليف بمرور الوقت، وفي الوقت نفسه تعتبر SpaceShipTwo مركبة فضائية أكثر تعقيدًا مع طيارين، قد يكون هذا أكثر جاذبية للعملاء.