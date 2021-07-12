ريتشارد برانسون يعود للأرض بعد رحلة سياحية إلى الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 12:16 صباحًا

عاد الملياردير ريتشارد برانسون الأحد إلى الأرض بعد رحلته إلى الفضاء التي اختبر خلالها انعدام الجاذبية لدقائق قليلة في مركبة من صنع شركته “فيرجن غالاكتيك” التي أسسها قبل 17 سنة، متجاوزاً بذلك رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة تسلا، وجيف بيروس، مالك شركة أمازون.

وأنهى برانسون رحلته السياحية إلى الفضاء، على متن مركبة فيرجن غالاكتيك، برفقة ثلاثة ركاب آخرين وقائدين للمركبة، في رحلة يؤمل أن تشجع سياحة الفضاء الناشئة.

وقال برانسون خلال الرحلة إن هذه المغامرة تمثل خبرة عظيمة في الحياة، حيث أقلعت طائرة من قاعدة سبايسبورت SPACE PORT أميركا في ولاية نيو مكسيكو وحلقت لنحو 50 دقيقة.

تأتي رحلة برانسون، قبل 9 أيام فقط من انطلاق رحلة الملياردير الآخر جيف بيزوس، مؤسس أمازون، في سباق الرحلات السياحية للفضاء، والذي من المقرر أن يقوم برحلة إلى حدود الفضاء يوم 20 يوليو هو الآخر، باستخدام مركبة بلو أوريغن.

وأعلن برانسون أنه سيكون على متن رحلة تجريبية لشركة Virgin Galactic Holdings Inc. قبل أسبوع من بلوغه سن الـ 71 عاماً.

جاء قرار السفر بعد موافقة من الولايات المتحدة. تقوم إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لشركة Virgin Galactic بنقل الركاب الذين يدفعون رسوماً.