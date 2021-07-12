تكنولوجيا: سماعة Nokia BH-805 تنطلق رسمياً بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 100 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سماعة Nokia BH-805 اللاسلكية اليوم بشكل رسمي كأول إصدار من الشركة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

تدعم سماعة Nokia BH-805 اللاسلكية تعديل وضبط الضوضاء في البيئة المحيطة بالمستخدم حتى 25 ديسيبل، كما تأتي بنمط Ambient الذي يتيح للمستخدمين الإستماع إلى المحيط.

وتنطلق سماعة Nokia BH-805 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة إلى السوق الأوروبي بسعر 100 يورو أو 118 دولار، حيث تتوفر في البداية في كلٍ من أستراليا، ألمانيا، والنمسا وسويسرا.

كما تتميز سماعة BH-805 بتصميم أقرب لسماعة Nokia Lite، أيضاً تضم مشغل 13 مم، وبطارية بسعة 400 mAh في حافظة السماعة اللاسلكية، بينما تأتي السماعة بقدرة 45 mAh في السماعة، مع عمر شحن يصل إلى 5 ساعات من التشغيل أو 20 ساعة مع الحافظة.

وتدعم السماعة تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB C، وتأتي أيضاً بمعايير البلوتوث 5.0، ومن المقرر أن تتوفر السماعة اللاسلكية باثنان من الألوان هما الأزرق والأسود.

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