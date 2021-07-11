شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى الرحلة شبه المدارية؟..تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "Suborbital" أى شبه مداري هو مصطلح سوف تسمعه كثيرًا حيث يطير السير ريتشارد برانسون على متن سفينة الفضاء المجنحة VSS Unity التابعة لشركة Virgin Galactic ويطير جيف بيزوس على متن مركبة Blue Origin's New Shepard ليلمس حدود الفضاء ويختبر بضع دقائق من انعدام الوزن وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ولكن ما هو بالضبط "تحت المداري"؟ ببساطة، هذا يعني أنه في حين أن هذه المركبات ستعبر حدود الفضاء غير المحددة، فإنها لن تسير بالسرعة الكافية للبقاء في الفضاء بمجرد وصولها إلى هناك.

إذا وصلت سرعة المركبة الفضائية - أو أي شيء آخر، لهذه المسألة - إلى 17500 ميل في الساعة (28000 كم / ساعة) أو أكثر، بدلاً من الهبوط مرة أخرى على الأرض ، فسوف تهبط باستمرار حول الأرض. هذا الهبوط المستمر هو ما يعنيه أن تكون في المدار وكيف تبقى الأقمار الصناعية والقمر فوق الأرض.

أي شيء ينطلق إلى الفضاء ولكن ليس لديه سرعة أفقية كافية للبقاء في الفضاء - مثل هذه الصواريخ - يعود إلى الأرض، وبالتالي يسير في مسار دون مداري.

لماذا هذه الرحلات دون المدارية مهمة؟

على الرغم من أن المركبتين الفضائيتين اللتين تم إطلاقهما في يوليو 2021 لن تصلان إلى المدار، فإن إنجاز الوصول إلى الفضاء في مركبة فضائية خاصة يعد معلمًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، أولئك الذين على متن هذه الرحلات وجميع الرحلات الجوية شبه المدارية للقطاع الخاص في المستقبل سيكونون في الفضاء لبضع دقائق، ويختبرون بضع دقائق من انعدام الوزن المبهج ، ويكسبون بالتأكيد أجنحة رواد الفضاء الخاصة بهم.

ودلل على ذلك بلعبة بيسبول، من الناحية النظرية، لا تختلف الرحلات الجوية التي سيجريها برانسون وبيزوس اختلافًا كبيرًا عن لعبة البيسبول التي يتم إلقاؤها في الهواء.

كلما تمكنت من رمي كرة البيسبول لأعلى بشكل أسرع، كلما ارتفع مستوى الكرة، وكلما طالت مدة بقائها في الهواء، إذا رميت الكرة قليلاً من السرعة الجانبية أيضًا، فستذهب بعيدًا إلى نطاق أقل.

وتخيل رمي البيسبول في حقل مفتوح، عندما ترتفع الكرة، تتباطأ، حيث يتم تبادل الطاقة الحركية الكامنة في سرعتها للحصول على طاقة كامنة في شكل ارتفاع متزايد، في النهاية ستصل الكرة إلى أقصى ارتفاع لها ثم تسقط مرة أخرى على الأرض.

وتخيل الآن أنه يمكنك رمي كرة البيسبول بسرعة كافية لتصل إلى ارتفاع ربما 60 ميلاً (97 كم)، ولكن عندما تصل الكرة إلى أقصى ارتفاع لها، فإن سرعتها الرأسية تساوي صفرًا وتبدأ في السقوط مرة أخرى على الأرض.

قد تستغرق الرحلة عدة دقائق، وخلال معظم ذلك الوقت، ستشهد الكرة شبه انعدام الوزن - كما هو الحال بالنسبة لرواد الفضاء الجدد على متن هذه المركبات الفضائية. تمامًا مثل لعبة البيسبول الافتراضية، سيصل رواد الفضاء إلى الفضاء لكنهم لن يدخلوا المدار، لذا ستكون رحلاتهم شبه مدارية.