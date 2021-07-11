شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يواجه غرامة تتحاوز المليارى دولار.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك أمام المحكمة يوم الاثنين، وقد يواجه مخاطر كبيرة - إذا خسر، فقد يضطر إلى دفع ما يزيد عن ملياري دولار من ثروته الشخصية.

وسيكون ماسك أول شاهد في محاكمة للدفاع عن دوره في استحواذ تسلا على سولر سيتي SolarCity بقيمة 2.6 مليار دولار، حيث رفع المساهمون دعوى قضائية ضد ماسك وأعضاء مجلس إدارة شركة تسلا، زاعمين أن صفقة في عام 2016 كانت بمثابة خطة إنقاذ لشركة سولر سيتي.

كما زعموا أنها أثرت بشكل غير عادل على عائلة ماسك، التي كانت من بين أكبر المساهمين، وأن ماسك وآخرين فشلوا في الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة وخرقوا مسؤولياتهم الائتمانية، وأصر ماسك على أنه "منعزل تماما" من المفاوضات بشأن الصفقة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في العام الماضي، قام أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الدعوى بتسوية مع مساهمي تسلا مقابل 60 مليون دولار دون اعتراف بارتكاب مخالفات، كان ماسك، ثاني أغنى شخص في العالم، المتهم الوحيد الذي اختار إحالة المعركة إلى القضاء.

كان لماسك نصيبه من المشاكل القانونية بخلاف صفقة سولر سيتي، على سبيل المثال، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضده في عام 2018 بتهمة الاحتيال، وتمت تسوية القضية مع ماسك وتسلا، ودفع كل منهما 20 مليون دولار.

وجاءت الاتهامات بعد أن غرد ماسك بخصوص الاستحواذ على شركة تسلا مقابل 420 دولاراً للسهم، وهي الخطوة التي أدت إلى ارتفاع سعر سهم تسلا، واضطر ماسك للتخلي مؤقتاً عن دوره كرئيس في شركة تسلا كأحد شروط التسوية.

وتواجه تسلا وماسك العديد من الدعاوى القضائية الأخرى، بما في ذلك واحدة بشأن حزمة مكافآت الرئيس التنفيذي غير المسبوقة التي حصل عليها ماسك.

وفي قضية سولر سيتي، سيتعين على القاضي أن يقرر ما إذا كان ماسك مساهماً متحكماً متضارباً استوفى معيار "الإنصاف الكامل" في تعامله مع عملية الاستحواذ على سولر سيتي.

وبمعنى آخر، هل كان ماسك يتصرف في مصلحة مساهمي تسلا؟ وهل أخبر المساهمين بكل ما يستحقون معرفته.

وفقاً لدعوى قضائية، امتلك ماسك 22.1% من أسهم تسلا العادية وقت الصفقة، و21.9% من SolarCity، كانت سولر سيتي أصلاً مضطرباً كان ينزف الأموال في السوق كثيفة رأس المال لنشر الطاقة الشمسية السكنية.

ومن المتوقع أن يجادل محامو ماسك بأن صفقة سولر سيتي لم تؤذ المساهمين على الإطلاق وأنهم صوتوا بأغلبية ساحقة للموافقة على الاستحواذ، بعد كل شيء، ارتفعت أسهم تسلا من سعر الإغلاق البالغ 43.92 دولاراً في 21 يونيو 2016 - عندما أعلنت تسلا أنها ستقدم عرضاً لشراء سولر سيتي - إلى سعر إغلاق قدره 656.95 دولاراً في 9 يوليو 2021.

وتم تأسيس شركة سولر سيتي وإدارتها من قبل أبناء عمومة ماسك، ليندون وبيتر ريف، ولكن بدعم من ماسك الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة، وفي الوقت نفسه، كان أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة.

ولم يكن ذلك صراعه الوحيد المحتمل. استثمرت شركة SpaceX، مشروع الفضاء الجوي لماسك، 255 مليون دولار في سندات سولر سيتي من مارس 2015 إلى مارس 2016، وكان أربعة أعضاء من مجلس إدارة تسلا يمتلكون أسهم سولر سيتي بشكل مباشر أو غير مباشر في الوقت الذي كانت فيه عملية الاستحواذ قيد النظر، وبعض أعضاء مجلس إدارة تسلا يمتلكون أيضاً أسهماً في SpaceX وكانوا في مجلس إدارتها.

بالنسبة لماسك والعديد من مؤيديه، مثل الاستحواذ على سولر سيتي في عام 2016 مزيجاً طبيعياً من شركاته وطريقة لـ تسلا لمتابعة مهمتها البيئية من خلال مجموعة أوسع من المنتجات، سيكون أصحاب المنازل قادرين على تمويل وتركيب الألواح الشمسية على الأسطح من نفس الشركة التي وفرت سيارتهم الكهربائية ومحطة الشحن المنزلية والبطارية الاحتياطية لتخزين الطاقة.

كما أطلقت تسلا بالفعل قسماً للطاقة في أواخر عام 2015، مع بطارية منزلية يطلق عليها اسم Powerwall وبطاريات كبيرة أخرى لاستخدامها من قبل الشركات والمرافق.

وبحلول يونيو 2016، قال ماسك إن تسلا ستعرض 2.8 مليار دولار لشراء سولار سيتي. وقال في ذلك الوقت: "لا أعتقد أن هذا يخلق مخاطر مالية إضافية على شركة تسلا"، ووصف الاندماج بأنه "واضح للغاية"، لكن مستثمري تسلا كانوا متشككين، حيث انخفض سعر السهم بأكثر من 10 % عند الإعلان.

ويأتي ذلك فيما أشارت وثائق المحكمة غير المختومة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني بين مديري ماسك وشركة سولار سيتي، ستكشف لاحقاً أنه كان يعلم أن شركة سولار سيتي تواجه "أزمة سيولة" حتى مع استمرار تسلا في عملية الاستحواذ.

وكتب ماسك إلى المسؤولين التنفيذيين في سولار سيتي في سبتمبر من ذلك العام: "هناك ثلاثة أشياء يجب أن تحدث لتغيير معنويات المستثمرين: حل سولار سيتي لأزمة السيولة، وخطاب النوايا مع باناسونيك لمعالجة مخاطر إنتاج الخلايا الشمسية، وعرض منتج مشترك"، وأضاف "ينبغي أن تكون قادرة على القيام بكل ذلك قبل تصويت المساهمين".

في أكتوبر 2018، أعلنت تسلا وسولار سيتي بالاشتراك عن مجموعة بطاريات شمسية وبطارية مشتركة، أظهر ماسك ما بدا وكأنه لوح شمسي، مصغر وأنيق بدرجة كافية ليتم الخلط بينه وبين مواد التسقيف الراقية، في مجموعة هوليوود من Desperate Housewives.

في نوفمبر، تمت الموافقة على الصفقة في تصويت 85% من المساهمين، ولكن بعد إغلاقه، تعثرت أعمال شركة سولر سيتي التابعة لشركة تسلا.

على مر السنين، قامت الشركة بتأخير التصنيع الشامل لبلاط السقف من نوع Solarglass، كانت تلك التي قدمها ماسك كنموذج أولي جاهز للإنتاج في عام 2016 في الواقع نموذجاً أولياً لتصميم غير وظيفي.

كما رفعت شركة وول مارت دعوى قضائية ضد تسلا بعد اندلاع حرائق على الألواح التي قامت الشركة بتركيبها فوق منشآتها، قدم موظف سابق في شركة تسلا إنرجي، شكوى من المبلغين عن المخالفات إلى الوكالات الفيدرالية بشأن مخاطر الحريق على أسطح منازل تسلا الشمسية، وخرجت باناسونيك من مصنع بافالو الذي استحوذت عليه شركة تسلا، بمجرد أن اتضح أن تسلا لن تصنع قرميد السقف الشمسي هناك.

في حين أن بلاط السقف الشمسي الخاص بـ تسلا لم ينطلق، فإن منتجات تخزين الطاقة الخاصة بالشركة في حالة تمزق، حيث يزداد الطلب على الكهرباء منخفضة التكلفة من المصادر المتجددة في جميع أنحاء العالم.

وفي المحاكمة التي ستبدأ يوم الاثنين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، سيمثل ماسك محامون مع روس أرونستام وموريتز (ديفيد إي روس، وغاريت بي موريتز، وبنجامين ز. جروسبرج)، من المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 23 يوليو 2021، ما لم تسعى الكيانات إلى تسوية قبل إتمامها.