تكنولوجيا: شاحن شاومي Mi SonicCharge 3.0 بقدرة 67W قد يأتي بسعر 27 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددث شركة شاومي يوم 12 من شهر يوليو لإطلاق شاحن Mi SonicCharge 3.0 بقدرة 67W في السوق الهندي، ولقد كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على تويتر عن سعر الشاحن الذي يأتي بسعر 27 دولار.

ينطلق محول الشحن الجديد من شاومي غداً قي السوق الهندي، ولقد كشف Nirmal TV في تغريدة نشرت على تويتر اليوم عن سعر الشاحن قبل إنطلاقه رسمياً.

أيضاً رغم حذف التغريدة لاحقاً إلا أن تسريبات أخرى أكدت على سعر هذا الشاحن وهو 27 دولار، وتكشف التسريبات المصورة عن تصميم شاحن Mi SonicCharge 3.0 المميز بالحجم الصغير.

كما يتميز محول الشحن بطلاء باللون الأبيض، ويظهر على محول الشحن “67W” في الجزء العلوي، أيضاً يظهر صندوق التغليف ثلاثة من المميزات الرئيسية لمحول الشحن، حيث يدعم معايير كوالكوم للشحن Quick Charge 3.0، كما يأتي مع كابل USB C، ويتوافق مع مجموعة كبيرة من الأجهزة التي تشمل أجهزة الحاسب المحمول.

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