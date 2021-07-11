شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ستدفع لجميع موظفيها 1500 دولار "مكافأة الوباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستمنح شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا موظفيها مكافأة قدرها 1500 دولار (1090 جنيهًا إسترلينيًا) للوباء، وفقًا لمذكرة الموظفين التي شاهدها موقع The Verge التكنولوجي.

وكشف التقرير ان جميع الموظفين الأمريكيين والدوليين مؤهلون للحصول على دفعة لمرة واحدة، طالما أنهم أقل من مستوى نائب رئيس الشركة وبدأوا العمل في الشركة في أو قبل 31 مارس من هذا العام، لكن الموظفين في الشركات المملوكة لشركة Microsoft LinkedIn و GitHub و ZeniMax لن يتلقوا المكافأة، والتي تقدرها The Verge بإجمالي 200 مليون دولار (145 مليون جنيه إسترليني).

وأعلنت كاثلين هوجان، كبيرة موظفي Microsoft، عن الدفع في المذكرة التي قالت إنها "اعتراف بالسنة المالية الفريدة والصعبة التي أكملتها Microsoft للتو"، وأعلنت العديد من الشركات الكبيرة عن امتيازات متعلقة بالوباء في الأشهر الأخيرة، من هدية بقيمة 1500 جنيه إسترليني لموظفي الخطوط الأمامية في BT إلى أسبوع عطلة مفاجئ لموظفي تطبيق المواعدة Bumble.

ومثل العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى، شهدت Microsoft ارتفاعًا في إيراداتها خلال الوباء مع ارتفاع استخدام منصات العمل عن بُعد مثل Teams، ولقد كان وقتًا مزدحمًا بالنسبة للشركة، التي تخطط لإطلاق الجيل التالي من نظام التشغيل Windows 11 في الأشهر المقبلة.

وويكشفت Microsoft النقاب عن البرنامج الجديد، الذي تدعي أنه "أبسط" من نظام Windows 10 الحالي، الشهر الماضي خلال حدث افتراضي يعاني من مشاكل في البث المباشر.