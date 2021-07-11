شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 90% من الناس يرون أن التكنولوجيا دعمت العلاقات الاجتماعية خلال الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر 90 في المائة من الأشخاص - صغارًا وكبارًا على حد سواء - أن التكنولوجيا جمعت مجتمعات الأحياء معًا أثناء جائحة كوفيد، مما يسهل عليهم معالجة قضايا المجتمع بسلاسة، مما يقلل من الوقت والجهود، وفقًا لتقرير صادر عن المجتمع تطبيق MyGate.

وتضمن التقرير الذي يحمل عنوان "Trust Circle" الذي أعدته MyGate مشاركين من جميع الأعمار، حيث اعتمد الناس على التكنولوجيا للحفاظ على علاقات قوية، وقد أضافت فيديوهات WhatsApp وFaceTime وSkype وZoom وGoogle Meet معنى جديدًا للبقاء على اتصال ومحاربة الوحدة التي يسببها الوباء.

وكان ما يقرب من 43 في المائة من المستجيبين أكبر من 45 عامًا (28%) حيث أقر جيل الألفية (27%) وجيل زد (27%) أنه بعد جائحة كوفيد، سيستمرون في استخدام التكنولوجيا للبقاء على اتصال مع أظهر التقرير أن نظامهم البيئي يُظهر قبول استخدام التكنولوجيا عبر الأجيال.

ووجد أن الرجال (62%) يعتمدون في كثير من الأحيان على التكنولوجيا في منطقتهم للحصول على أي مساعدة أو معلومات يحتاجون إليها مقارنة بالنساء (40%)، وقال حوالي 44% من المستجيبين إنهم سيلجؤون إلى التكنولوجيا للتحقق / التحقق من مصداقية مزودي الخدمة مثل فنيي الكهرباء والسباكين وما إلى ذلك.

ولعل أكثر من 75% من المشاركين في "Trust Circle" يشمل الآن أشخاصًا من الحي أيضًا، بينما يدعي 81% أنهم سيكونون أكثر عرضة للاعتماد على جيرانهم مقارنة بمرات ما قبل Covid-19.