بيع نسخة قديمة من لعبة “زيلدا” بمبلغ خيالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت دار “هيريتج أوكشنز” للمزادات، عن بيع نسخة نادرة من لعبة “أسطورة زيلدا” بمبلغ غير مسبوق، حيث وصلت في المزاد إلى 870 ألف دولار، لتسجل رقما قياسيا كأغلى لعبة قديمة يتم بيعها حاليا.

وقال إريك برادلي الناطق باسم الدار التي تتخذ في دالاس مقراً لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه الخرطوشة هي «القطعة الأبرز» في هذا المزاد الذي يقام جزئياً عبر الإنترنت ويستمر حتى الأحد ويشمل «443 قطعة». وتعود الخرطوشة إلى عام 1987 وكانت لا تزال مختومة في علبتها الأصلية.

اللعبة كانت مصنعة لجهاز NES الذي تنتجه شركة نينتندو، وتم تصنيعها في عام 1987، وهي نسخة غير مفتوحة وغير مستخدمة.

وكان قد تم بيع نسخة أحدث قليلا من هذه اللعبة بمبلغ 50 ألف دولار في العام الماضي، ولكن أعلى سعر بيعت به لعبة إلكترونية قديمة كانت من نصيب لعبة سوبر ماريو والتي بيعت قبل أشهر بمبلغ 660 ألف دولار أميركي، وكانت هي أغلى لعبة إلكترونية حتى أتت هذه النسخة القديمة من زيلدا لتحصد رقماً قياسيا.

ويعتقد أن هذه اللعبة هي من أقدم الألعاب التي لا تزال مختومة بختم مصنعها ولم تفتح بعد، وكانت شركة نينتندو قد قامت بتصنيع كمية قليلة منها لبضعة أشهر حينها.

وتعتبر «زيلدا»، وهي مزيج من المغامرة والحركة والاستكشاف في عالم من السحر، أحد أهم الإصدارات في تاريخ ألعاب الفيديو ومن أبرز ألعاب «نينتندو»، ولا تزال موجودة ضمن قائمة ألعاب جهازها الحالي «سويتش». وتشهد ألعاب الفيديو القديمة منذ سنوات إقبالاً متزايداً من قبل اللاعبين الذين يحنون إلى بداياتها.