تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على تصميم من سبائك الألومنيوم لهاتف Poco F3 GT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة Poco في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هاتفها القادم Poco F3 GT، حيث أكدت من خلال إعلان تشويقي جديد على تصميم الهاتف المميز بإطار من سبائك الألومنيوم.

لم تكشف Poco بشكل رسمي حتى الآن عن موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Poco F3 GT، إلا أن التسريبات تؤكد على خطط الشركة لإطلاق الهاتف قريباً، وهو ما تؤكد عليه أيضاً الإعلانات التشويقية التي تتوالى من الشركة.

ويؤكد إعلان تشويقي جديد على تصميم معدني لهاتف Poco F3 GT من سبائك الألومنيوم بأعلى معايير الجودة، كما يتميز بحواف بمستويات ثلاثية، كما تؤكد التسريبات على أن الجهاز يأتي بسلسلة 7000 في إطارات الألومنيوم، كما يتضمن أيضاً تصميم زجاجي.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن هاتف Poco F3 GT هو الإصدار المخصص للألعاب من هاتف Redmi K40 والذي ينطلق في السوق الهندي، ويأتي الهاتف برقاقة معالج Dimensity 1200، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف شاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم بطارية بقدرة 5065 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

المصدر

اعلان





